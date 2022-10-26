Роспропаганда опубликовала "план" по "грязной бомбе", а Буданов расставил точки над "ё"

Обвинения пропагандистов вышли на новый уровень

Пока мировое сообщество и власти Украины опровергают обвинения россиян в подготовке к использованию так называемой "грязной бомбы", российские СМИ начали распространять "план" ее применения.

Так, в интервью CNN начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз заявил, что Украина не работает над "грязной бомбой". Более того, наша страна приглашала экспертов, чтобы те посетили объекты, о которых говорят россияне, и опровергли любые подобные обвинения.

"Мы абсолютно поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их. Мы ждем, когда они посетят все ядерные объекты", — сказал Буданов, добавив, что чем раньше они прибудут, тем быстрее Украина сможет снять с себя обвинения России.

Между тем, в среду, 26 октября, росСМИ опубликовали якобы "сценарий" того, как Украина будет использовать "грязную бомбу". Пропагандисты пишут, что на предприятии "Южмаш" уже якобы стоит муляж ракетного комплекса "Искандер", который украинские специалисты планируют "начинить радиоактивным материалом", а затем сбить над Чернобыльской АЭС и обвинить во всем россиян. Пропагандисты при этом ссылаются на источник, утверждающий, что муляж "Искандера" был сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У". Откуда у "источника" такая детализированная информация — вопрос открытый.

Роспропаганда распространяет "план" Украины по "грязной бомбе"

Справка: "Грязная бомба" – это устройство для рассеивания радиоактивных материалов. По сути это смесь взрывчатки с радиоактивным порошком или дробинками. Когда запускается взрывчатка (например, динамит), взрыв рассеивает радиоактивный материал на окружающую территорию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одной из возможных причин фейка о так называемой "грязной бомбе" в Украине, который активно распространяет россия, может быть попытка кремля отвлечь внимание международного сообщества от расследования в отношении иранских дронов. Такое мнение озвучил дипломат Владимир Ельченко.