Ядерный шантаж россии, страх армии путина, шесть бомб на ЗАЭС: интервью с экс-главой СБУ Наливайченко

Политик эксклюзивно для "Телеграфа" разложил по полочкам очередную "грязную" ИПСО москвы

Несмотря на то, что за последние несколько месяцев уверенность украинцев в том, что россия может нанести ядерный удар по Украине, значительно уменьшилась, угрозы российской верхушки применить на украинской территории "грязную бомбу" раздаются постоянно и начались они чуть ли не с первых дней полномасштабного вторжения.

Мы сообщали, что политические аналитики по-разному оценивают возможность применения ядерного оружия против Украины и называют уважительные причины, по которым этого не следует бояться украинцам. В то же время представители власти уверяют, что Киев не пойдет ни на какие уступки агрессору в территориальных вопросах, несмотря на активную фазу войны и постоянные угрозы со стороны рф.

"Телеграф" в свою очередь эксклюзивно расспросил у бывшего посла и главы СБУ, народного депутата Украины Валентина Наливайченко, почему кремль все же прибегает к очередному ядерному шантажу Украины и мира вопреки четким заявлениям Киева о невозможности какого-либо компромисса с рф на ее условиях и насколько далеко путин с его кликой готовы зайти в своих нынешних "грязных" угрозах.

— Что это за последние такие шаги россии с заявлениями и звонками шойгу и герасимова, и чего добивается этой эскалацией рф?

— Во-первых, это не эскалация, а ничто иное, как специальная информационная операция. Во-вторых, в этой ИПСО сначала фронтменом выступил шойгу и ясно, что он это сделал по приказу путина. Кто там дальше по цепи уже не столь важно.

– В чем же заключается эта спецоперация россии?

— Сразу надо отсечь их ложь, что в Украине, мол, когда-то была или есть или может быть какая-нибудь "грязная бомба". Это тотальная ложь. Отсекаем ее, убираем. Что остается из того, что россия (шойгу с герасимовым) выдают сейчас на весь мир? Остается только неловкая попытка самих российских военных оправдать или прикрыть свои провалы на фронте, свой реальный страх перед Вооруженными Силами Украины.

Ими же, российскими агрессорами, и вымышленной ложью о каких-то "грязных бомбах". Как только забрать нас (то есть Украину из информационного вброса рф, — Авт.), у нас нет такой бомбы, остается то, что и является главной причиной запуска этой специальной информационной операции.

Еще один момент: всегда профессионалов интересуют источники. Я вам сразу скажу, что источники полностью сфабрикованы российской военной разведкой. Поэтому ложь министра обороны "не прошла" — западные союзники спокойно, но твердо сказали, что это ложь и никто в это не верит. Украина сразу твердо и жестко опровергла на всех уровнях.

Более того, мы пригласили международных наблюдателей и экспертов, пожалуйста, приезжайте в любое место. Начиная с того, чтобы деоккупировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которую, кстати, агрессор оккупировал. Напомню, она является самой большой АЭС в Европе с шестью блоками. Вот это шесть ядерных бомб. И на этом весь блеф россии разваливается.

— Есть ли угроза, что оккупанты устроят на ЗАЭС эту провокацию, возможно, ударят по хранилищу ядерного топлива/отходов, чтобы не трогать энергоблоки и т.д.?

— Смотрите, армия агрессора, начиная с 24 февраля, пыталась прорваться в Киев, в том числе, и со стороны Чернобыля. Была ли там угроза от них? Еще какая. Затем армия агрессора явилась также на ЗАЭС. Пока они там, они угрожают всему миру из-за оккупации станции и потому что там их военная техника, оружие и т.д. Все это и является военным преступлением российской федерации. Ибо до них никто из регулярных армий в мире не использовал атомные электростанции как объект оккупации, устрашения и прочее. Это уже очевидные военные преступления путина и этой русской военной верхушки.

– Если говорить о войне, то перед любой атакой на противника разве его предупреждают об этом, мол, мы будем атаковать, нападать, бомбить и т.д.? Чего именно добивается россия этим ядерным анонсом о "грязном оружии", ведь все понимают, что именно она является конечным бенефициаром шантажа и агрессии? Какие последствия может получить в ответ?

— Украина и Запад уже сделали такие шаги — опровергли и предупредили, чтобы ни путин, ни его военное руководство не использовали ими же вымышленный бред для любой эскалации, удара, военного преступления против Украины или против украинских граждан. Еще раз подчеркиваю: специальная информационная операция поэтому так и называется (и поэтому ее сразу нужно опровергать), что она не имеет ничего общего с реальностью, реальными планами, событиями на фронте, с реальным оружием и так далее.

А реальные события на фронте это там, где ВСУ сейчас выдавливают врага, как известно, на Херсонском направлении, Луганском и под Бахмутом. ВСУ стоят и не пропускают врага. Это реальная ситуация. Все остальное в настоящее время считаю вымышленной специальной провокацией россии.

— Помните, когда в Сирии россия при президенте США Обаме трижды применяла химическое оружие, и глава Белого дома каждый раз предупреждал и осуждал рф, угрожал последствиями. Но, как мы видим, до сих пор диктаторов Асада и путина никто не наказал. Также россияне после вторжения в Украину вбрасывали дезинформацию о биологическом оружии, биолабораториях и т.д. Возможно ли использование других видов запрещенного оружия массового уничтожения (в частности химического) против украинцев из-за безнаказанности россии и Сирии?

— Знаете, я не из тех, кто комментирует и подсказывает агрессору что угодно. Во-первых, они и так на нашей территории уже столько зверств и преступлений совершили, что у нас действительно другого выхода нет, кроме того, чтобы их выдавливать и выбивать с нашей земли.

Во-вторых, запрещенные международными конвенциями оружие и боеприпасы российский агрессор уже использовал в Мариуполе и не только. Была попытка применить и химическое оружие, и кассетные боеприпасы, и фосфорные (в частности, в Донецкой и Луганской областях) как против наших военных, так и против мирных граждан. То есть "набор" военных преступлений россиян на самом деле и так уже серьезный на нашей территории. Другого пути не вижу и не комментирую, кроме того, что у нас своя дорога и своя работа — нашим Вооруженным Силам выбивать агрессора с нашей земли.

Ясно, что мы, Украина как не провоцировали и не использовали запрещенное оружие, так и не провоцируем и не применяем. Поэтому никаких поводов мы не даем. Это на случай того, что кто-то еще сомневается, мол, а вдруг.

— Сейчас идет дискуссия по поводу того, имеет ли Украина права согласно международным нормам на скрытое или явное использование оружия (в том числе и западного), чтобы делать какие-то превентивные военные мероприятия на территории россии без предупреждения/согласования, как это делает Израиль? Израильская армия может же это делать без особого ухудшения партнерских отношений с Западом.

— Надо понимать две важные вещи, и это о нас, об Украине, а не об Израиле. Первое: та гуманитарная помощь, которая нам оказывается, так мы же ее используем? Используем, потому что на нас напал агрессор. Мы используем экономическую помощь, потому что на нас напал российский агрессор. Мы используем и будем использовать оборонную вооруженную помощь для защиты Украины, потому что на нас напал агрессор. Он уничтожает и наши мирные города, и убивает гражданских, включая детей. Эта международная военная помощь оказывается всеми странами, которые не находятся ни под какими-либо международными санкциями, ни под ограничениями ООН и других международных организаций.

Это как раз противовес и антипример тому, что россия берет в Иране барражирующие боеприпасы (их называют дронами, но на самом деле это барражирующие боеприпасы) под названием Shahed-131 или Shahed-136, а россияне сверху перебивают на них метку "Герань", направляя (и дальше пытаются направлять) по нашим мирным городам, по объектам инфраструктуры, etc. Но россия не имеет и не имела права никоим образом получать какую-либо помощь от Ирана — страны, которая является изгоем под жесткими санкциями ООН. Но россия это делает.

Второе: об использовании на своей территории — да, для защиты и уничтожения военных и военных целей, которые используются с территории российской федерации против Украины, против мирного украинского населения. Вот в этом случае да, по решению нашего Генштаба украинские военные действуют совершенно правильно.

— А все же по россии можно нам бить?

— Наши ВСУ круглосуточно это делают, вытесняя врага с нашей земли.