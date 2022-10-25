Данилов ответил, может ли Украина пойти на сделку с россией

Свои территории Украина уступать россии не будет

Украина не пойдет на сделки с россией, которые будут касаться территориальных уступок взамен на окончание войны. Об этом в интервью Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ходе беседы с секретарем СНБО журналист подчеркнул, что перед интервью изучил мнения некоторых европейских дипломатов, среди которых якобы ходят разговоры о возможной сделке с рф, по которой Украина может уступить стране-агрессору оккупированные с 2014 года территории в обмен на вступление в НАТО.

На это Алексей Данилов ответил, что не знает, кто ведет подобного рода разговоры, а также добавил, что к независимости Украины эти люди не имеют отношения.

"После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать минские соглашения, мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей. Но мы не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они — наши", — отметил он.

Кроме того, секретарь СНБО предложил всем европейским политикам, которые предлагают Украине пойти на территориальные уступки, самим отдать свои земли российскому диктатору владимиру путину.

Ранее аналитик назвал несколько главных причин, по которым путин держится за Херсон.

Также генерал озвучил оптимистический прогноз по освобождению украинских территорий.