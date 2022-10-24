"Грязная бомба": существуют ли красные линии для путина и почему он ошибся

Эксперт-международник объяснил "Телеграфу", почему Западу пока не удается остановить рф, а Украина торжествует

Одной из причин очередной эскалации со стороны россии и угрозы ядерной "грязной" бомбой является определенная вялость Запада, который еще задолго до войны в Украине приучил диктатора путина к мягким шагам в ответ на акты агрессии рф.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, комментируя заявления главы минобороны россии Сергея шойгу, который начал пугать коллег из Франции, Турции, Великобритании и США тем, что Украина якобы собирается применить "грязную бомбу" с радиоактивным загрязнением.

"Одновременно (с агрессией против Украины, — Авт.) россия ведет войну в гибридной форме с Западом. Вот и Запад предупреждают, как они это делали, когда заявляли, что ударят ядерным оружием, если, мол, вдруг НАТО захочет оборонять страны Балтии и Польшу. Но в чем состоит этот недостаток политико-психологической функции (как устрашения, так и сдерживания): в том что вы (русские, — Авт.) можете размахивать этой ("грязной", — Авт. ) бомбой долго, но если вы в конце-концов не применяете, то вас все перестанут бояться. Что и происходит, собственно, с Украиной. Украинская нация не боится, как мы видим, она защищает себя. Запад опасается. Но когда его прищемили газовым кризисом, они начинают также осознавать, шевелиться", — подчеркивает он.

Как отмечает международник, в то же время путин обещают западным странам, что они замерзнут этой зимой. И уже, по логике москвы, ЕС в результате этого расколется и якобы пойдет на все прихоти кремля. На страхах и построена вся концепция шантажа или устрашения, в том числе "грязной" бомбой. В рамках такой политики уровень угроз со стороны россии с начала войны против Украины только растет.

"Помните, он же много нас запугивал всем, чем угодно? Его первые требования, мол, если вы не капитулируете, то мы применим военно-технические средства, то есть широкомасштабную войну. А Запад в плане концепции сдерживания россии заявил: "Как только вы оккупируете Украину, то мы применим "адские меры". Но Путин не верит. Потому что концепция сдерживания россии Западом сегодня тоже не работает. Путин ведь не боится ни Джо Байдена, ни США. Поскольку, если упомянем вопрос войны в Сирии, когда Асад применил химическое оружие. Тогда Барак Обама сказал, что в случае повторного применения мы введем в Сирию американские войска. Было снова применено химическое оружие из россии и у Обамы — никакой реакции. Они (рф) применили в третий раз, и вновь никакой реакции. Дональд Трамп также повторил этот самый кейс. Размахивал, размахивал крылатыми ракетами. И что? Войска россии просто не обращали внимания на его такие театральные ракетные удары по аэродрому, где базировались российские и сирийские самолеты", — аргументирует Перепелица.

По мнению эксперта, путин понял, что "в принципе никаких красных линий для него нет". Поэтому и сейчас он активно угрожает миру и Украине ядерным шантажом.

"Ведь Салливан (советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, — Авт.) заявил, что будут катастрофические последствия, если россия вдруг применит ядерное оружие, а путин не верит этому. Он не верит, что, как говорят некоторые генералы, потопят Черноморский флот россии, не верит, что американские войска ударят по армии рф на территории Украины. Если Байден боится нам даже ракеты ATACMS предоставить, и, мол, не дай Бог, вы стрельнете по россии. То кто же ему поверит, что здесь высадятся американские войска?!", — задает риторический вопрос Перепелица.

Он добавляет, что очередная "бомбовая" эскалация россии – ответ москвы на провал в Украине путинской армии после контрнаступления ВСУ и когда в рф поняли, что не остановят дальнейшее наступление ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедут в Украину, чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

Также мы информировали, что россия выдвигала аналогичные необоснованные обвинения в планах Украины применить "грязные бомбы" и ядерное оружие с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, марте рф заявила, что обнаружила доказательства программы биологического оружия.