Почему путин с шойгу вынули "грязную бомбу": очередная эскалация или блеф с запугиванием

Эксперт Григорий Перепелица объяснил "Телеграфу" мотивы последнего шантажа и ИПСО со стороны кремля

Новая порция устрашения россией с использованием "грязной бомбы" в Украине — это очередная попытка диктатора путина повысить ставки своего шантажа, чтобы принудить Украину и Запад к переговорам с москвой на условиях рф.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, оценивая поведение главы минобороны россии сергея шойгу, который начал пугать коллег из Франции, Турции, Великобритании и США тем, что Украина якобы собирается применить "грязную бомбу" с последующим загрязнением.

"Как мы видим, эта концепция устрашения, которая сегодня есть на вооружении у путина, она всегда работала и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Западом. В чем она заключалась? Есть такая функция — политико-психологическая опция оружия, как запугивание и сдерживание. Вот если Запад использует концепцию сдерживания россии постоянными предупреждениями. Например, если путин сделает такой шаг, в ответ получит такой ответ. То путин наоборот использует концепцию устрашения: поднимает градус эскалации, нагнетания ситуации в ожидании того, что Запад испугается и расколется", — говорит эксперт.

По его словам, сегодня также эта концепция устрашения работает нанесением массированных ракетных ударов по территории Украины. Глава кремля уверен, что, когда будет разрушена вся инфраструктура, украинцы, мол, будут замерзать, возникнет хаос, конечно (как возможное следствие), недовольство правительством, президентом, дезорганизация управления, "и в результате это будет мощный плюс для обороны тех территорий, которые они уже объявили русскими".

"То есть — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, и по возможности (поскольку и военное управление будет дезорганизовано) для возобновления наступления по захвату новых территорий. Или так называемое принуждение к миру. Усадить как можно раньше за стол переговоров Владимира Зеленского, и он уже, значит, в этом смысле обращается за услугами к Эрдогану, как вы видите. С тем, чтобы Зеленский подписал капитуляцию. Или с признанием этих захваченных территорий "законно русской землей", то есть россией. С последующими требованиями о капитуляции, разоружением (демилитаризацией), "денацификацией", — отмечает Григорий Перепелица.

Эксперт также добавил, что россия сейчас продолжает давить, и если Украина и Запад не согласятся на путинские требования, то тогда снова включается ядерный шантаж.

"И создание определенной экологической катастрофы, как с Каховской дамбой. Следовательно, он (путин, — Авт. ) ожидает, что украинский народ рухнет на колени и Зеленский в этой ситуации, когда он якобы потеряет поддержку со стороны общества, будто бы вынужден будет подписать. Поэтому россияне сегодня эту фабулу ядерного шантажа и эксплуатируют. Но это же касается не только Украины, но и Запада, ведь россия одновременно ведет войну с западным миром", — объясняет эксперт по вопросам международной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", россия выдвигала аналогичные необоснованные обвинения касаемо якобы планов Украины применить "грязные бомбы" и ядерное оружие с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, в марте рф заявила, что обнаружила доказательства программы биологического оружия.