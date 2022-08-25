Почему США не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS: в Пентагоне объяснили

Заместитель министра обороны США назвал успехи Украины в использовании американских боеприпасов невероятными

Соединенные Штаты Америки, несмотря на выделение Украине нового, крупнейшего с начала войны, транша помощи в размере 2,98 млрд долларов, не отправляют новые установки HIMARS и не предоставляют наиболее дальнобойных ракет к ним – ATACMS, дальность стрельбы которых достигает 300 км. Заместитель американского министра обороны по политическим вопросам Колин Каль объяснил, почему.

В ходе брифинга, посвященного новому пакету помощи, он заявил, что в настоящее время ВСУ используют высокоточные управляемые реактивные снаряды GMLRS дальностью 70-80 км и делают это с "невероятным эффектом на поле боя". "По нашей оценке, наиболее подходящими боеприпасами для текущего боя являются GMLRS. Итак, мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, которые им нужны не только для сдерживания на востоке, но и для создания определенного импульса в других частях страны", — сказал Каль.

Впрочем, он отметил, что вопрос передачи ATACMS не снимается с переговоров, хотя в настоящее время США сосредоточены на других поставках. "По нашей оценке, в настоящее время им не нужны ATACMS для обслуживания целей, непосредственно касающихся текущего боя. Мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что сейчас мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS ", — подчеркнул замминистра.

Как сообщал "Телеграф", Каль также прокомментировал слухи о передаче Украине американских боевых самолетов. По его словам, переход на этот тип техники будет длиться слишком долго. Поэтому сейчас более приоритетной является задача усовершенствования существующей авиации ВСУ.