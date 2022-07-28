Ракетам ATACMS для Украины таки быть? В Конгрессе США сделали интересное заявление

Американцы хотят помочь украинским защитникам побыстрее продвинуться на южном направлении фронта

Успехи украинских военнослужащих на Херсонском направлении, где было на днях освобождено два населенных пункта, а также атаковано Антоновский мост, имеют вес не только на военном поприще. Несмотря на предварительный отказ США от поставок дальнобойных ракет ATACMS, в американском Конгрессе ситуацию видят иначе. По словам конгрессвумен Элиссы Слоткин, и демократы, и республиканцы высказываются за передачу подобного вооружения ВСУ.

Такую информацию сообщает CNN, дословно цитируя американского политика. Слоткин уверена, что сейчас на фронте в Украине назревает перелом, связанный с продвижением на южном направлении.

Как говорит конгрессвумен, их разведка внимательно следит за происходящим в Украине. Более того — российско-украинская война стала одной из главных тем на недавнем Форуме безопасности, что прошел в Аспене. Дополнительным аргументом стало выступление Владимира Зеленского с обозначением критических сроков борьбы украинской армии и ее нужд.

Элисса Слоткин объясняет, что в планах Украины — проведение важных операций на юге страны. Американцы хотят приложить все усилия, дабы усилия наших военных не были напрасны. Она подчеркнула, что дальнобойные ракеты ATACMS, в которых так нуждается Украина, являются отличным оружием, и обе партии Конгресса США выступают за то, чтобы они были переданы ВСУ.

Напомним, что эти снаряды могут быть использованы как системами HIMARS, так и M270 MLRS.

"Украинцы действительно хотят несколько раз дать россии по зубам до наступления зимы, поставив ее в наилучшее для себя возможное положение, — отметила политик. — В особенности это касается ударов на юге".

Воздействует ли такая поддержка политиков на других американцев, ранее отказавшихся поставлять подобное вооружение, пока неизвестно.

Тем временем Америка выделяет дополнительное финансирование и на другие военные нужды Украины. В этот раз огромное вливание планируют направить на обучение отечественных пилотов.

Также "Телеграф" писал о том, что США готовы поставлять ВСУ такое количество ракетных систем HIMARS, которое нам понадобится для окончательной победы над россией.