Укр

Ракетам ATACMS для Украины таки быть? В Конгрессе США сделали интересное заявление

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 280 километров Новость обновлена 28 июля 2022, 08:13
ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 280 километров

Американцы хотят помочь украинским защитникам побыстрее продвинуться на южном направлении фронта

Успехи украинских военнослужащих на Херсонском направлении, где было на днях освобождено два населенных пункта, а также атаковано Антоновский мост, имеют вес не только на военном поприще. Несмотря на предварительный отказ США от поставок дальнобойных ракет ATACMS, в американском Конгрессе ситуацию видят иначе. По словам конгрессвумен Элиссы Слоткин, и демократы, и республиканцы высказываются за передачу подобного вооружения ВСУ.

Такую информацию сообщает CNN, дословно цитируя американского политика. Слоткин уверена, что сейчас на фронте в Украине назревает перелом, связанный с продвижением на южном направлении.

Как говорит конгрессвумен, их разведка внимательно следит за происходящим в Украине. Более того — российско-украинская война стала одной из главных тем на недавнем Форуме безопасности, что прошел в Аспене. Дополнительным аргументом стало выступление Владимира Зеленского с обозначением критических сроков борьбы украинской армии и ее нужд.

Элисса Слоткин объясняет, что в планах Украины — проведение важных операций на юге страны. Американцы хотят приложить все усилия, дабы усилия наших военных не были напрасны. Она подчеркнула, что дальнобойные ракеты ATACMS, в которых так нуждается Украина, являются отличным оружием, и обе партии Конгресса США выступают за то, чтобы они были переданы ВСУ.

Напомним, что эти снаряды могут быть использованы как системами HIMARS, так и M270 MLRS.

"Украинцы действительно хотят несколько раз дать россии по зубам до наступления зимы, поставив ее в наилучшее для себя возможное положение, — отметила политик. — В особенности это касается ударов на юге".

Воздействует ли такая поддержка политиков на других американцев, ранее отказавшихся поставлять подобное вооружение, пока неизвестно.

Тем временем Америка выделяет дополнительное финансирование и на другие военные нужды Украины. В этот раз огромное вливание планируют направить на обучение отечественных пилотов.

Также "Телеграф" писал о том, что США готовы поставлять ВСУ такое количество ракетных систем HIMARS, которое нам понадобится для окончательной победы над россией.

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#Украина #США #Война #Ракеты #ATACMS