Резников оценил последствия применения ядерного оружия россией

Министр считает, что рф просто пугает Украину и мир

Вероятность нанесения ядерного удара по Украине со стороны россии существует, но она незначительна.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков: бизнес и государство во время войны". Он отметил, что состояние ядерного вооружения рф является загадкой даже для самих россиян. Министр добавил, что западные партнеры жестко предупредили москву о последствиях применения даже тактического ядерного оружия.

"Мало того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров, Белого дома на самом высоком уровне, что они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль, что применение ими даже тактического ядерного оружия приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении россии, и уже шансов у россии вернуться вообще в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется, и будут ответные жесткие реакции", — заявил Резников.

Министр отметил, что техническое состояние ядерного оружия рф достаточно сомнительное, ведь по данным второго президента Украины Леонида Кучмы, срок действия всего ядерного потенциала истек еще в XX веке.

"Когда в последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает — не знает никто, и они в частности", — сказал министр.

Резников считает, что рф не будет применять ядерное вооружение ни в Черном море (из-за близости стран НАТО), ни на линии фронта (есть вероятность попасть по своим).

Напомним, в россии зафиксировали эшелон с "ядеркой", который двигался в направлении Украины.

Ранее экс-глава ЦРУ оценил, как США ответят на ядерный удар рф.