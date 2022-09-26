Какие бывают ядерные удары и как спастись после взрыва? Разбираемся в деталях

Как показывает опыт, даже после удара по японской Хиросиме в прошлом веке многие смогли выжить. Главное — это придерживаться четкого алгоритма действий, который каждый должен знать наизусть

На фоне недавних угроз президента россии владимира путина развязать ядерную войну после продолжения боевых действий на оккупированных территориях Украины, где сейчас происходят фейковые "референдумы", общественность начала серьезно задумываться над оценкой рисков таких ударов. Ведь россияне способны размещать тактические ядерные боеголовки на ракетах, уже обстреливающих Украину.

Существование по соседству непредсказуемой страны с ядерным оружием заставляет расширить свою экспертность на уровень немного выше просмотра апокалиптических фильмов. Мы решили подробнее разобраться, какие именно бывают ядерные удары и что нужно делать, чтобы выжить при взрыве. Итак:

Виды ядерных ударов и возможности рф

Есть два типа ядерных ударов, первый – тактический, второй – стратегический. В первом случае речь идет об использовании ядерного оружия на поле боя, по воинской части, установке или оборудованию. Тактическое ядерное оружие менее мощное, чем "стратегическое". Это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для небольшой местности без массовых радиоактивных осадков.

А вот второй вид ядерных ударов разрушает города и является катастрофическим. Так, стратегические ядерные удары обычно ассоциируют с картинками из постапокалиптических фильмов. Речь идет о ядерном оружии, которое устанавливается на межконтинентальные баллистические ракеты для поражения городов, военных баз, критической инфраструктуры и других целей, оно запускается с большого расстояния. Последствия стратегических ядерных ударов изменяют экологию и делают невозможной жизнь во всей стране. Самые мощные "стратегические" ядерные боеголовки россии обладают взрывной мощностью от 500 до 800 килотонн.

Ядерный арсенал россии способен поразить любую точку планеты, однако в сценарии войны в Украине эксперты рассматривают именно гипотетический сценарий нанесения одного или нескольких "тактических" ударов. Как отмечает " BBC-Украина ", наименьшее тактическое ядерное оружие может быть меньше килотонны (производить эквивалент тысячи тонн взрывного тротила). Самые большие из них могут достигать 100 килотонн.

Тактическое ядерное оружие россии

россия имеет на вооружении около 2 тысяч единиц тактического ядерного оружия по оценкам американской разведки. Технологии в этой сфере существенно не изменились со времен "холодной войны": боеголовки могут быть размещены на различных типах ракет, которые используют для доставки обычных крылатых ракет или артснарядов, самолетов и кораблей.

Как уже сообщал "Телеграф", боеголовки могут доставить с помощью авиабомб на ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ, Су-35С и другие. Также это могут крылатые ракеты Х-55, Х-102, "Калибр", "Искандер-К", "Циркон", противокорабельные П-500/700/800/1000.

Есть и ядерные боеприпасы для артиллерии, к примеру:

152-мм ядерный снаряд 3БВ3 мощностью 2,5 кт, по которому могут стрелять артиллерийские пушки калибром 152 мм, такие, как САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, пушка-гаубица Д-20 и 2С5 Гиацинт;

203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Пион" и гаубицы Б-4М с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт;

а также 240-мм минометная мина 3БВ4 для 240-мм буксируемого миномета М-240 и его самоходной версии 2С4 "Тюльпан", мощностью в 2 кт и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.

Также есть 180-мм снаряд ЖБИ1 для 180-мм орудия С-23 и МК-3-180, правда С-23 официально есть только на вооружении Сирии, а МК-3-180 является устаревшей корабельной пушкой, также снятой с вооружения.

К примеру, издание "Texty" показало, какие последствия будут от удара по центру Киева ракетой "Кинжал" с ядерной боеголовкой (ориентировочная мощность взрыва 25 килотонн). Радиус огненного шара достигнет 290 м, а тепловая волна распространится на 2,11 км. Массовые разрушения произойдут в радиусе 640 м, а окна будут вылетать на расстоянии почти 3,5 км. Зона сильного радиационного загрязнения распространится на 1,5 км от места взрыва:

Визуализация удара тактическим ядерным оружием по центру Киева

Международная кампания по отмене ядерного оружия (ICAN) подчеркивает ужасные последствия тактического ядерного оружия:

"Одна такая ядерная детонация, скорее всего, убьет сотни тысяч мирных жителей и ранит еще больше; радиоактивные осадки могут загрязнить обширные территории во многих странах", — отметили в ICAN.

Там отметили, что экстренные службы не смогут эффективно работать, а паника спровоцирует массовые движения людей и экономические срывы. Многократные детонации были бы гораздо хуже.

Как выжить: алгоритм действий

Несколько минут или часов после взрыва являются критическими. Немедленные действия в течение первых нескольких часов могут снизить риск смерти или серьезных травм.

Главный признак ядерного взрыва — яркая вспышка света, заметная даже днем. Излучение от вспышки длится несколько секунд, но успевает обжечь открытые участки тела и ослепить, если смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами. Ни в коем случае нельзя смотреть в сторону вспышки, а нужно немедленно упасть лицом вниз (головой от взрыва), закрыть голову капюшоном еще в падении, закрыть голову руками.

Ударных волн будет несколько. ВОЗ советует вставать только после второй. Следующие 10 минут после взрыва – это шанс на спасение. За это время вы должны добежать до бомбоубежища и соблюдать следующие условия:

нельзя смотреть в сторону ядерного гриба;

защитите лицо, особенно нос и рот шарфом, платком или одеждой;

остерегайтесь обломков, разлетающихся от эпицентра взрыва;

станции метро закроются через 5 минут после объявления тревоги, поэтому подойдут подвалы, станции, тоннели метро;

если не удается найти укрытие под землей, поднимайтесь выше 10 этажа и найдите изолированное помещение (без окон, все проемы в двери заткните тряпками), выключите вентиляцию;

ждите в убежище несколько дней. Службы сообщат, когда можно будет выйти. Скорее всего, это случится через 7-10 дней после взрыва.

В убежище переоденьтесь, поскольку есть риск радиационного заражения, помойте открытые участки кожи водой и мылом, обработайте раны. Прикрывайте рот и нос маской или респиратором. Есть можно только продукты из герметично закрытой тары и пить бутилированную воду.

Когда выходить будет безопасно, нужно все равно быть осмотрительными и избегать грунтовых дорог из-за угрозы радиоактивной пыли.

После ядерного взрыва может быть рекомендован одноразовый прием йодида калия, отмечает Минздрав. Принять профилактическую дозу следует только после официального оповещения. Оптимальный эффект достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с образованием "облака" и через 6 часов после. Не рекомендуется прием препарата через 24 ч после поступления облака.

Американский "Красный крест" обращает внимание на три фактора, которые могут помочь выживанию: это расстояние, экранирование и время. Чем больше расстояние между вами и радиоактивной пылью, тем лучше. Чем тяжелее и плотнее материалы (толстые стены, бетон, кирпич, книги и земля) между вами и радиацией, тем лучше. Излучение теряет свою интенсивность достаточно быстро и со временем вы сможете покинуть убежище.