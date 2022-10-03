Уничтожим всё: экс-глава ЦРУ оценил, как США ответят на ядерный удар россии

Начинать ядерную войну никто не стремится, но агрессия должна быть сдержана

Воплощение в жизнь ядерного шантажа российского диктатора владимира путина принесет проблемы также и странам НАТО, ведь радиация заденет и всю Европу. При использовании такого оружия Альянс может нанести жесткий удар, считает отставной генерал армии и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В интервью ABC он отметил, что к ядерной угрозе стоит относиться серьезно, но в случае агрессии США и другие страны НАТО могут уничтожить обычные российские войска, которые смогут идентифицировать на поле боя на материковой Украине, а также в оккупированном Крыму.

Не останутся без внимания и корабли рф в Черном море. Петреус отметил, что использование ядерного оружия не может остаться без ответа, но доводить до ядерной эскалации никто не хочет. Также экс глава ЦРУ отметил, что для россии даже применение тактического ядерного оружия ничего не изменит на поле боя.

Применение ядерного оружия не раз напрямую обговаривалось российскими пропагандистами по центральным каналам СМИ и об этом высказывались российские государственные деятели. Но применение такого типа оружие поставит главу россии вне закона и на него могут объявить охоту по всему миру, как ранее на террористов. Ранее западные СМИ публиковали предположения, куда путин может нацелиться в случае использования ТЯО. Вероятность удара по "центрам принятия решений" менее вероятна, чем демонстрация силы в малолюдной местности. "Телеграф" также публиковал мнение американского сенатора, который считает, что есть опасность прямого удара по стране-члену НАТО и она более вероятная чем применение ядерного оружия.

Эксперты считают, что Украине необходимо понимание, как поступят союзники в случае ядерного удара, в частности — про ядерную атаку в ответ. Это один из трех важных моментов в общении с западными союзниками.