Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний специально для "Телеграфа" об ожиданиях от иностранных партнеров Украины:

Вскоре после того, как путин официально объявил об аннексии территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей нашей страны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) по ускоренной процедуре.

Для Украины победой будет полная деоккупация всех своих территорий, а также ликвидация фашистского режима в россии (он представляет угрозу не только нашей стране, но и всему миру).

В то же время, хоть Украина уже доказала и себе, и миру, и фашистской россии, что способна освобождать свои территории военным способом, у рф остается способ уничтожения всех и вся с помощью ядерного удара.

И в этом плане у Украины есть три логичных требования, просьбы к Западному миру. Они выглядят сложно выполнимыми на данный момент. Но вполне реалистичными в обозримом будущим.

Первое – физическая ликвидация путина (отсюда, в том числе, заявление Зеленского о том, что договариваться будут только с другим президентом рф).

Понятно, что пока будет путин – будет существовать угроза для Украины и мира. Не факт, что после его отхода из жизни россия получит лучшего президента. Но на это, по крайней мере, будет шанс.

О таких вещах наши официальные лица не могут просить публично. Да и западные разведки, агентуры, похоже, пока не готовы для такого шага. Но очевидно, что постепенно мир будет дозревать до понимания, что, как и у гитлеризма, у путинизма должен быть такого рода конец. Так что вопрос физической ликвидации путина всё чаще станет появляться на повестке дня.

Второе – нам нужен четкий ответ со стороны стран Западного мира, обладающих ядерным вооружением, о необходимости ответного ядерного удара по рф, если она нанесет его по Украине.

И недавние заявления американских сенаторов о том, что если рф применит против Украины ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО – в этом русле. Но пока это не заявления лидеров держав. Те на данный момент выражаются более обтекаемо, обещая россия ужасные последствия в случай применения ядерного вооружения. Но это не четкие предупреждения о ядерном ударе в ответ, что могло бы стать для Украины гарантией защиты.

Однако к этому пока, похоже, не готовые ни западные общества, ни западная власть. Но у них есть четкая позиция касательно поддержки Украины. Причем эта позиция появилась не сразу.

До полномасштабного российского вторжения, до 24 февраля, можно говорить даже, что это была позиция не столько поддержки Украины, сколько фактического согласия с оккупацией нашей страны (именно так можно рассматривать выведение посольств) Но эта позиция изменилась буквально за три дня – после того, как Украина показала, что защищается и готова давать отпор врагу. Готовность к сопротивлению показали армия, власть и общество. Всё это буквально за считанные дни изменило отношение мира к Украине. И началась поддержка. По нарастающей.

Сперва нам давали исключительного стрелковое вооружение, те же "Джавелины" и "Стингеры". После Бучи и прочих деоккупированных городов, после фото и видеофиксации военных преступлений россиян, началась поддержка оружием средней мощности, с помощью которого ВСУ сумели провести успешные операции на Харьковщине и Херсонщине, а сейчас достигают успеха под Лиманом и Ямполем.

Очевидно, что чем сильнее поддержка со стороны Западного мира, тем больше успехи Украины на поле боя. Так что такая помощь, подчеркиваю, не статичная, а изменяется в сторону усиления. И теоретически мы можем надеяться, что и в вопросе вероятного ядерного ответа по рф в случае ее удара по Украине наши партнеры постепенно дозреют.

Третье – это собственно наше вступление в НАТО. Данный вопрос, который поднимался еще со времен правления Ющенко, очень раздражает рф.

С одной стороны, есть четкая норма в Альянсе, что нападение на одну страну НАТО означает нападение на весь блок. С необходимостью коллективного отпора агрессии. С другой – сложная процедура вступления, обязательное единогласие всех участников Альянса. Но решение украинской власти подать заявку на ускоренное вступление в НАТО свидетельствует, что и тут могут быть подвижки.

Будет ли это означать вступление стран НАТО в войну против россии? Возможно. Или же речь пойдет о консервации той линии столкновения после российского наступления и украинского контрнаступления – как теоретический статус-кво с ожиданием отсутствия дальнейших боевых действий.

Для Украины, понятно, оптимальным вариантом было бы вступление в НАТО и освобождение всех своих территорий. Но это, думаю, стало бы вопросом переговорного процесса.

В любом случае – три украинских требования и новые вызовы, стоящие перед миром – более чем актуальны. Физическая ликвидация путина, ядерный удар в ответ на возможный российский ядерный удар, а также принятие Украины в НАТО (со вступлением всех государств блока в войну против россии).

Всё это сложные вопросы, неоднозначные с точки зрения восприятия западными властями и обществом. Но они однозначны с точки зрения наших национальных интересов. Потому что фашистская российская федерация уничтожает украинскую инфраструктуру и главное – украинских людей.

Мы должны искать разные способы давать отпор. И борьба за умы Западного мира – одна из форм такого отпора.