Погода продолжит показывать характер: где ждать гроз, града и "африканской" жары до конца недели

Неделя будет дождливой и теплой, местами жаркой

В большинстве регионов Украины, на фоне довольно высокой температуры воздуха, стоит дождливая погода. Такая синоптическая ситуация сохранится и до выходных.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 11 июня, в северных, центральных, днем ​​также в западных областях пройдут дожди с грозами, возможны град и шквалы, 15 – 20 м/с. На востоке и юге существенных осадков не прогнозируется. Днем столбики термометров покажут ​+22 +27 градусов, в южных и восточных областях будет +28 +34.

В среду, 12 июня, в Украине, за исключением Крыма и Приазовья, пройдут кратковременные дожди и грозы, днем ​​местами град и порывы ветра до 15 – 20 м/с. Ночью прогнозируется 14-19 градусов с отметкой "плюс", днем ​​+20 +25 градусов. В южной и восточной части страны жара достигнет +30 +35. При этом в западной части Украины будет прохладнее — 17-22 градуса тепла.

В четверг, 13 июня, ночью в центре и на востоке, а днем ​​и на западе ожидаются дожди, местами с грозами. Ночью градусники будут показывать +10 +15 градусов, в южных и восточных регионах от +15 до +20. В дневные часы воздух прогреется до 22-27 градусов выше нуля. В Крыму, Приазовье и на Донбассе жара достигнет до +31 градуса.

В пятницу, 14 июня, дожди с грозами в ночные часы ожидаются на преимущественной части территории Украины. Местами вероятны град и шквалы. Ночью столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла, в южных и восточных областях +15 +20. На западе и севере днем будет +19 +24 градуса, в других областях воздух прогреется до 26-31 градусов выше нуля.

Суббота, 15 июня, также будет дождливой для большей части страны, местами возможны град и порывы ветра. Ночью градусники будут показывать 10-15 градусов со знаком "плюс", в южных и восточных областях +15 +20 градусов. В дневное время воздух прогреется до +22 +27 градусов. На юге и в Крыму местами будет до +31.

В воскресенье, 16 июня, дожди с грозами пройдут ночью на Левобережье и днем в большинстве областей кроме южной части страны. Ночью столбики термометров покажут +12 +17 градусов тепла, днем прогнозируется ​​23-29 градусов тепла.

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