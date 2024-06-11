Погода продовжить показувати характер: де чекати на грози, град та "африканську" спеку до кінця тижня

Тиждень буде дощовим і теплим, місцями спекотним

У більшості регіонів України на тлі досить високої температури повітря стоїть дощова погода. Така синоптична ситуація утримається і до кінця тижня.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у вівторок, 11 червня, у північних, центральних, вдень також у західних областях пройдуть дощі з грозами, можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. На сході та півдні суттєвих опадів не прогнозується. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22 +27 градусів, у південних та східних областях буде +28 +34.

У середу, 12 червня, в Україні, за винятком Криму та Приазов’я, пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень місцями град та пориви вітру до 15 – 20 м/с. Вночі прогнозується 14-19 градусів з позначкою "плюс", вдень +20 +25 градусів. У південній та східній частині країни спека досягне +30 +35. При цьому у західній частині України буде прохолодніше – 17-22 градуси тепла.

У четвер, 13 червня, вночі в центрі та на сході, а вдень і на заході очікуються дощі, місцями з грозами. Вночі градусники показуватимуть +10 +15 градусів, у південних та східних регіонах від +15 до +20. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів вище нуля. У Криму, Приазов’ї та на Донбасі спека досягне до +31 градуса.

У п’ятницю, 14 червня, дощі з грозами вночі очікуються на переважній частині території України. Місцями можливі град та шквали. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11-16 градусів тепла, у південних та східних областях +15+20. На заході та півночі вдень буде +19+24 градуси, в інших областях повітря прогріється до 26-31 градусів вище за нуль.

Субота, 15 червня, також буде дощовою для більшої частини країни, місцями можливі град та пориви вітру. Вночі градусники показуватимуть 10-15 градусів зі знаком "плюс", у південних та східних областях +15 +20 градусів. Вдень повітря прогріється до +22 +27 градусів. На півдні та в Криму місцями буде до +31.

У неділю, 16 червня, дощі з грозами пройдуть уночі на Лівобережжі та вдень у більшості областей крім південної частини країни. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +17 градусів тепла, вдень прогнозується 23-29 градусів тепла.

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