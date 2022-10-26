"Грязная бомба" путина-шойгу: дипломат назвал еще одну причину истерии россии

Экс-посол Украины в США Владимир Ельченко оценил "Телеграфу" дипломатический "спам" россии

Одной из возможных причин фейка о так называемой "грязной бомбе" в Украине, который активно распространяет россия, может быть попытка кремля отвлечь внимание международного сообщества от расследования в отношении иранских дронов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко, оценивая соответствующий "телефонный терроризм" министра обороны рф шойгу и начальника генштаба россии герасимова, а также закрытое заседание Совбеза ООН.

"Кстати, думаю, еще это делалось для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса об инспекции ООН, который мы (Украина, — Авт.) подняли в отношении иранских дронов. Очень болезненно россия на это отреагировала, были их заявления, в том же Совете Безопасности, что, мол, все это ложь (об использовании БПЛА из Ирана российскими оккупантами, — Авт.). Иран тоже сказал, что никаких их дронов (которые бомбят украинские города, — Авт.) якобы нет. Теперь они требуют какой-то инспекции ООН по нашим ядерным объектам, чтобы опять же перебить проверку по иранским дронам. Это своеобразная чисто дипломатическая псевдооперация", - говорит он.

Как напомнил Ельченко, подобный кейс российской атаки на уровне дипломатично-политических каналов происходит уже не впервые с начала полномасштабной войны, когда россия давила на партнеров Украины. В то же время угроз для Украины все равно нет, что украинские союзники все-таки подвергнутся давлению москвы и прислушаются к ее уговорам о принуждении украинцев к возможным переговорам "о мире". Или чтобы сократить Киеву поставки оружия.

"Уже давно россии никто не верит. Все же видят, что происходит на самом деле, так что это все ничего не даст. Данная политика — советские методы, которые россияне дублируют/копируют. Но это ничем им не поможет", — отмечает экс-посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что в Украину приедут эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

Как сообщал "Телеграф", военные эксперты считают, что шойгу вбрасыванием о "грязной бомбе" хотел заставить Запад сократить помощь Украине.