"Грязная бомба": МАГАТЭ пришлет инспекцию в Украину из-за заявлений россии

Миссия приедет по запросу украинской стороны

Международное агентство по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) проведет инспекцию на двух ядерных объектах Украины после заявлений россии относительно якобы создания там "грязной бомбы".

Как говорится в заявлении на сайте агентства, миссия прибудет в ответ на официальный запрос Министерства иностранных дел Украины с целью опровергнуть фейки, которые распространяют официальные лица страны-агрессора.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оба объекта находятся под присмотром организации и регулярно посещаются ее экспертами.

"МАГАТЭ проинспектировало одну из этих локаций месяц назад, и все наши выводы отвечали декларациям Украины о гарантиях", — сказал он.

При этом он добавил, что никакой незаявленной деятельности или радиоактивных материалов там найдено не было. Эксперты прибудут с проверкой в ближайшие дни, чтобы еще раз предоставить факты того, что никаких работ по созданию "грязных бомб" или другой незаявленной деятельности там не ведется.

Как сообщалось ранее, накануне российским министр обороны сергей шойгу созвонился с коллегами с Франции, Британии и Турции и заявил им о том, что якобы Украина готовится взорвать "грязную бомбу".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все подобные заявления являются абсурдными, но указал, что россия часто обвиняет других в том, что собирается сделать сама. Тем временем в Пентагоне отметили, что не имеют информации о том, что россия намерена применить в Украине ядерное или другое оружие массового поражения.