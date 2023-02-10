На Донбассе неспокойно, Запорожье оказалось под вражеским огнем: актуальные карты боев

Отвлекать внимание от своих маневров на фронте россияне традиционно пытаются массированными обстрелами

Предыдущие сутки, 9 февраля, российские оккупанты завершили с попытками прорвать украинскую оборону в Луганской области. Пока это им не удается, хотя наступательное давление на линии Сватово-Кременная — весьма большое. И это — несмотря на наличие проблем с "вагнеровцами", которые здесь чаще всего используются в качестве пушечного мяса десятками и сотнями человек.

Детальнее об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (США). Как отмечают аналитики, серьезные боевые действия также продолжаются в Донецкой области, где, в частности, "горячее" всего вблизи самого Донецка, Авдеевки и, конечно, Бахмута.

Свои попытки прорваться на фронте враг пытается прикрывать очередными массированными атаками. Запускается тактическая авиация, создавая обманные ситуации, когда вся Украина "краснеет" от сигналов тревог, а на самом деле ничего не происходит. При этом все же некоторые из регионов, в конце концов, попадают под огонь противника, как, в частности, Запорожье. Однако обо всем по порядку.

Карта боев в Украине 10 февраля

Восток Украины

Как уже отмечалось, весьма серьезна ситуация на Луганщине, в частности линии Сватово-Кременная. Несмотря на все давление оккупантов, ВСУ удалось отбить атаки под Стельмаховкой и Белогоровкой. Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Шепилово и Диброва, что в нескольких километрах от Кременной. Достаточно расширенной информации ISW временно не представляет, однако подчеркивает, что считает Луганскую область одним из приоритетов российской армии на ближайшее время.

Карта боев на востоке Украины 10 февраля

В Донецкой области тем временем украинские защитники тоже продолжают держать оборону. В частности, горячо под Бахмутом, где вражеская артиллерия почти не утихает круглосуточно. За предыдущие сутки, согласно сообщениям Генштаба, наши военные отразили вражеские атаки вблизи Вымок, Федоровки, Красной Горы, Парасковеевки, Часового Яра и Ивановского. Также нашествие врага удалось остановить на подступах к самому Бахмуту.

Не исключено, что россияне на этом направлении могли попытаться изменить тактику, а именно сосредоточиться на перекрытии путей сообщения военных с "большим миром". Для этого они могут максимально давить вдоль автодорог Бахмут — Славянск и Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

Карта боев на Донбассе 10 февраля

Ограниченные наземные удары армия России нанесла за предыдущие сутки в районе Авдеевки и Донецка. Бои шли в районе Новокалинового, Водяного, Веселого, Марьинки, Красногоровки и Первомайского. Россияне пытаются прорваться, однако ВСУ удачно отражают их атаки.

Кроме того, неспокойно и на западе Донбасса. За предыдущие сутки оккупанты попытались взять штурмом Богоявленку и Пречистовку, однако потерпели неудачу. При этом продолжаются серьезные стычки под Угледаром, хотя ВСУ и успешно разбивают целые группы врага на этом направлении.

Юг Украины

Накануне россияне ударили по отдельным пунктам Запорожской области, пытаясь прикрыть попытку штурма. Однако под Новоандреевкой, ставшей целью захватчиков, россияне потерпели сокрушительное поражение. Продолжались обмены артиллерийским огнем под Гуляйполем, а также под обстрелом оставались часть Днепропетровщины и Херсонщины. Серьезные удары были нанесены, в частности, по Херсону и Никополю.

Карта боев в Херсонской области 10 февраля

Карта боев в Запорожской области 10 февраля

О дополнительных передвижениях ВСУ на южном направлении фронта ISW все еще не информирует, определяя его как одно из приоритетных для предстоящего контрнаступления украинской армии.

Следует отдельно добавить, что вероятность вторжения вражеских войск с территории Беларуси американские аналитики до сих пор оценивают как низкую. При этом отмечают, что отдельные белорусские подразделения продолжают вести с россиянами дополнительные учения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что минувшей ночью россияне "щедро" атаковали крылатыми ракетами сразу несколько украинских регионов. Где именно раздавались взрывы, читайте в нашем материале.

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