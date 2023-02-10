Российские ракеты пролетели над страной НАТО — заявление Залужного

Российские ракеты официально нарушили пространство страны НАТО

Российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. Она является страной НАТО, поэтому речь идет о пересечении границы Североатлантического альянса российскими ракетами.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, сегодня в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Позже в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Позже в Минобороны Молдовы официально подтвердили, что российские ракеты пролетели через ее территорию. Нарушение воздушного пространства решительно осудили.

на ее территорию. Нарушение воздушного пространства решительно осудили.