Укр

Российские ракеты пролетели над страной НАТО — заявление Залужного

Автор
Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Ждем реакции НАТО Новость обновлена 10 февраля 2023, 12:06
Ждем реакции НАТО. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские ракеты официально нарушили пространство страны НАТО

Российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. Она является страной НАТО, поэтому речь идет о пересечении границы Североатлантического альянса российскими ракетами.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, сегодня в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Позже в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Позже в Минобороны Молдовы официально подтвердили, что российские ракеты пролетели через ее территорию. Нарушение воздушного пространства решительно осудили.

Сообщение Минобороны Молдовы про нарушение воздушного пространства

на ее территорию. Нарушение воздушного пространства решительно осудили.

Теги:
#Румыния #НАТО #Ракетный удар #Территория НАТО #Страны НАТО #Российские ракеты