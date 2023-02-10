"Ракетный блицкриг провалился": в разведке рассказали, чего пытались добиться россияне

У россиян еще много устаревшего оружия

Ракетные атаки, которые россияне наносят по Украине, будут продолжаться, однако изначальных их план -"ракетный блицкриг" провалился. Количество высокоточного оружия у оккупантов стремительно уменьшается, а возможности пополнять запасы в надлежащих количествах у них нет.

Об этом рассказал Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Так, по данным украинской разведки после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары "ракетного блицкрига". Его задумка подразумевала быстрый вывод из строя украинской энергосистемы, разрушение общественного сопротивления, а также попытку вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", — отметили в ГУР.

Также в ГУР добавили, что при том, что ракетные атаки россиян продолжаться потому, как у них еще много устаревшего вооружения, их "ракетный блицкриг" уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла.

"У страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами.", — рассказали в ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 10 февраля российские оккупанты совершили атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также мы сообщали о том, что Ким жестко потролил россиян во время очередного массированного обстрела.