"Пока летят ракеты...": Ким жестко потролил россиян во время массированного обстрела (фото и видео)

Ким не упустил возможности посмеяться над оккупационной российской армией

Пока страна-агрессор пытается своими ракетами и дронами уничтожить критическую инфраструктуру и мирное население Украины, наши граждане продолжают жить нормальную жизнь. В частности, даже во время массового ракетного обстрела, который враг совершил в пятницу, 10 февраля, коммунальщики города Николаева занимаются ремонтом автомобильных дорог.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким саркастически сообщил в своем Telegram, обнародовав фото- и видеоподтверждение того, что дорожники действительно заняты заделыванием ям в местах повреждений.

Во время ракетных обстрелов со стороны россии в Николаеве ремонтируют дороги

"Пока летят ракеты, мы латаем дороги", — написал он.

Ранее "Телеграф" показал, как тысячи жителей украинской столицы совместно со своими детьми и даже домашними любимцами скрываются от массированного ракетного удара со стороны россии в киевском метро.

Также напомним, что в Киеве обломки сбитой силами противовоздушной обороны российской ракеты упали на жилой дом. По словам мэра Виталия Кличко, они повредили автомобиль и крышу одного из частных домов, расположенных в Голосеевском районе.