В Киеве обломки ракеты упали на дом: подробности от Кличко

О потерпевших информации пока нет

ПВО сбило российскую ракету над Киевом во время ракетной атаки, которая сейчас продолжается в Украине. Обломки упали в зону, где проживают гражданские. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале :

– Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях, – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром уже были попадания по Харькову и Запорожью. Есть сообщения о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Львове и Ивано-Франковской области. В последних трех регионах сообщили о работе ПВО.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает о 7 раненых в следствии попадания ракеты в объект критической инфраструктуры.

В Хмельницком предупреждают перебои с электроэнергией. В телеграм-каналах сообщают о неизвестном, но значительном количестве ракет на западе Украины.