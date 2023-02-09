Киевскую область ждут сутки без отключений света - но не всю

Исключениями станут несколько районов

Завтра, 10 февраля, на территории Киевской области будут отменены ограничения электроснабжения. Продлится период без отключений света — сутки. Это будет связано с тем, что в этот день "Укренерго" будет производить замеры мощности потребления электроэнергии для определения актуальных показателей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"10 февраля Укрэнерго будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области", — говорится в сообщении.

При этом ограничения все же будут действовать в некоторых частях области:

в части Бучанского района;

части Фастовского района;

части Обуховского района.

Это объясняется тем, что в эти районы нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме в результате значительного повреждения оборудования.

"В пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику", — сообщает ДТЭК.

Напомним, что ранее замеры мощности потребления электроэнергии проводились в Запорожской, Николаевской и Донецкой областях.

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