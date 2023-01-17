Лучше не становится: украинцев огорчили новостями об электричестве

Причиной проблем со светом может быть отложенный спрос

В Украине остается существенный дефицит электроэнергии, а потому скорее всего в среду ожидаемые ограничения будут такими же, как и во вторник.

Как сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, в настоящее время наблюдается ситуация, когда несмотря на экономию и потепление объемы потребления не падают.

"Почему так? Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наслаждаться". Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было", — написал он.

По его словам, это нормальная ситуация и с увеличением лимитов Укрэнерго упадет и отложенный спрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока неизвестно, сможет ли Украина завтра удержаться в лимитах, поскольку нынешних явно недостаточно для того, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым.

Как сообщалось ранее, после недавних обстрелов украинской энергосистемы, министр энергетики Герман Галущенко после этого заявил, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Подобным прогнозом также поделились в ДТЭК, отметив, что жителям придется столкнуться не только с плановыми отключениями, но и с аварийными.