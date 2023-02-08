россия сорвала "день без отключения" света в одной из областей

В трех областях планируют провести замеры фактического потребления электроэнергии

Первым трем украинским областям (Запорожской, Николаевской и Донецкой) 8 февраля не устанавливали лимиты потребления электроэнергии ради измерения фактического потребления, которое стартовало с 8 февраля для всех областей по очереди. При этом в одном из регионов из-за российских обстрелов замеры проводится пока не будут.

Об этом сообщила пресс-служба "Укренерго".

Речь идет о Николаевской области. Россияне фактически сорвали измерения фактического потребления в этой области повредив водопровод во время обстрелов. В "Укренерго" отметили, что поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что отразится на показателях измерений.

Поэтому замеры пока проводится не будут, но и ограничения потребления в области пока также не будут применяться.

"До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что потребление электроэнергии выросло из-за понижения температуры, в то же время несколько возросло его производство. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

"После аварийного ремонта оборудование включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло генерация из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", — рассказали в "Укренерго".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине усилили ограничения энергоснабжения.

Также мы сообщали о том, что в Одессу после аварии на подстанциях привезли мощные генераторы.