Київську область чекає доба без відключень світла — але не всю

Винятками стануть кілька районів

Завтра, 10 лютого, на території Київської області буде скасовано обмеження електропостачання. Триватиме період без відключень світла добу. Це буде пов’язано з тим, що цього дня "Укренерго" проводитиме вимірювання потужності споживання електроенергії для визначення актуальних показників.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

"10 лютого "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області", — йдеться у повідомленні.

При цьому обмеження все ж таки діятимуть у деяких частинах області:

частині Бучанського району;

частині Фастівського району;

частині Обухівського району.

Це пояснюється тим, що в ці райони нема можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання.

"У пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно з графіком", — повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше виміри потужності споживання електроенергії проводилися у Запорізькій, Миколаївській та Донецькій областях.

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