росія зірвала "день без відключення" світла в одній із областей

У трьох областях планують провести вимірювання и фактичного споживання електроенергії

Першим трьом українським областям (Запорізькій, Миколаївській та Донецькій) 8 лютого не встановлювали ліміти споживання електроенергії заради вимірювання фактичного споживання, яке стартувало з 8 лютого для всіх областей по черзі. При цьому в одному з регіонів через російські обстріли виміри проводити поки не будуть.

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

Йдеться про Миколаївщину. Росіяни зірвали вимірювання фактичного споживання у цій області, пошкодивши водогін під час обстрілів. В "Укренерго" зазначили, що пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірювань.

Тому виміри поки проводити не будуть, але й обмеження споживання в області поки що також не застосовуватимуть.

"До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В Одесі та прилеглих районах застосовують аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло його виробництво. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

"Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії. Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі", — розповіли в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні посилили обмеження енергопостачання.

Також ми повідомляли, що в Одесу після аварії на підстанціях привезли потужні генератори.