Три обленерго "покарали" символічним штрафом за порушення графіків відключення: деталі

НКРЕКП покарала три обленерго через порушення графіків відключення

В Україні за недотримання графіків відключення три обленерго та їхніх керівників було оштрафовано на символічні суми.

Як йдеться у повідомленні НКРЕКП, йдеться про "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго", чию діяльність перевірили на відповідність законодавству за період з листопада по грудень 2022 року.

"Вказані ОСР розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти", — повідомив регулятор.

Зазначається, що вказані обленерго отримали штрафи у розмірі 85 тисяч гривень, були зобов’язані надалі дотримуватись справедливих графіків, а також вчасно інформувати користувачів про відключення.

Крім того, керівники цих структур теж отримали персональні штрафи у розмірі 1700 гривень.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали чергового ракетного удару 14 січня, в результаті якого зафіксовано прильоти по енергетичних об’єктах у низці областей. Міністр енергетики Герман Галущенко після цього заявив, що найближчими днями будуть важкими.

Подібним прогнозом також поділилися у ДТЕК, зазначивши, що мешканцям доведеться зіткнутися не лише з плановими відключеннями, а й з аварійними.