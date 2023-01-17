Три облэнерго "наказали" символическим штрафом за нарушения графиков отключения: детали

НКРЭКУ наказала три облэнерго за нарушения графиков отключения

В Украине за несоблюдение графиков отключения три облэнерго и их руководители были оштрафованы на символические суммы.

Как говорится в сообщении НКРЭКУ, речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго", чью деятельность проверили на соответствие законодательству за период с ноября по декабрь 2022 года.

"Указанные ОСР распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графикам отключения) неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты", — сообщил регулятор.

Отмечается, что указанные облэнерго получили штрафы в размере 85 тысяч гривен, были обязаны впредь придерживаться справедливых графиков, а также вовремя информировать пользователей об отключениях.

Кроме того руководители этих структур тоже получили персональные штрафы в размере 1700 гривен.

Как сообщалось ранее, оккупанты нанесли очередной ракетный удар 14 января, в результате которого зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в ряде областей. Министр энергетики Герман Галущенко после этого заявил, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Подобным прогнозом также поделились в ДТЭК, отметив, что жителям придется столкнуться не только с плановыми отключениями, но и с аварийными.