Відключення стануть тривалішими: українців засмутили новинами про електрику

Нове похолодання призведе до збільшення витрати електрики

Через настання чергової хвилі холодів українці можуть зіткнутися з тривалішими відключеннями електрики.

Як повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, наступ холодів може призвести до збільшення навантажень на енергомережі, оскільки в ці періоди зростає споживання.

За його словами, проблемою також є мережеві обмеження енергокомпаній, через які передача електрики не може, що не дозволяє системі працювати повноцінно.

"Крім того, сніг та мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися електроприладами", — додав він.

Як повідомлялося раніше, через регулярні обстріли української енергетичної інфраструктури з боку росіян, наразі близько 50-60% усіх енергооб’єктів країни отримали пошкодження.

При цьому проблем додає те, що Україна не має достатньої кількості потужних трансформаторів для швидкого відновлення енергосистеми та фінансів для їх миттєвого придбання.

Найбільш проблемними у плані енергопостачання нині є Київська, Вінницька та Одеська області.