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Не тільки обстріли: ексміністр вказав на катастрофічну проблему із відновленням енергосистеми

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Енергетики роблять все можливе, аби виводити Україну із блекаута, але техніки не вистачає Новина оновлена 01 лютого 2023, 12:23
Енергетики роблять все можливе, аби виводити Україну із блекаута, але техніки не вистачає. Фото Колаж "Телеграфу"

Захід може допомогти українцям швидше відновити енергосистему, однак і внутрішній внесок у регулювання теж потрібен

Україна не має достатньо потужних трансформаторів для швидкого відновлення енергосистеми та фінансів на їхнє миттєве придбання. На думку колишнього міністра енергетики, а нині очільника громадського союзу "Всеукраїнська енергетична асамблея" Івана Плачкова, це є однією із найбільших проблем для швидкого відновлення енергопостачання після регулярних масованих обстрілів росіян.

Про це експерт розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, наша держава справді потребує потужних трансформаторів, у придбанні яких може критися ще один незручний момент – не всі із них підходять для вітчизняної енергосистеми.

Наприклад, техніка із Болгарії не працюватиме на українських підприємствах. Хоча є й інші країни, котрі можуть надати підтримку, зокрема Литва та Азербайджан.

"Проблему я бачу в іншому. По-перше, нові потужні трансформатори виготовляються довго, а резерви вже вичерпані. По-друге, у обленерго нема коштів на придбання та ремонт трансформаторів, бо ростуть неплатежі за світло", — пояснює Іван Плачков.

На його переконання, у такому разі має допомогти держава. Для цього, вважає експерт, при владі має з’явитися посада віцепрем’єра з питаннь паливно-енергетичного комплексу. Це допоможе створити повноцінну координацію державної політики в енергетиці, аби "Нафтогаз" та інші енергетичні компанії підпорядковувалися якомусь єдиному координатору.

Раніше "Телеграф" розповідав, як західні союзники збираються допомогти Україні пройти через тривалі блекаути й інші проблеми з енергетикою через регулярні російські ракетні удари. Окремі підсумки вдалося підвести після засідання так званого "енергетичного Рамштайну".

Теги:
#Електроенергія #Відключення #енергосистема #Блекаут #Іван Плачков