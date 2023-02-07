Отключения станут более длительными: украинцев огорчили новостями об электричестве
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Новое похолодание приведет к увеличению расхода электричества
Из-за наступления очередной волны холодов украинцы могут столкнуться с более длительными отключениями электричества.
Как сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, наступление холодов чревато увеличением нагрузок на энергосети, поскольку в эти периоды растет потребление.
По его словам, проблемой также являются сетевые ограничения энергокомпаний, из-за которых передача электричества затрудняется, что не позволяет системе работать полноценно.
"Кроме того, снег и мороз могут являться причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами", — добавил он.
Как сообщалось ранее, из-за регулярных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры со стороны россиян, в настоящее время около 50-60% всех энергообъектов страны получили повреждения.
При этом проблем добавляет то, что у Украины нет достаточного количества мощных трансформаторов для быстрого восстановления энергосистемы и финансов для их мгновенного приобретения.
Наиболее проблемными в плане энергоснабжения в настоящее время являются Киевская, Винницкая и Одесская области.