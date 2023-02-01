Не только обстрелы: эксминистр указал на катастрофическую проблему с восстановлением энергосистемы

Запад может помочь украинцам быстрее восстановить энергосистему, однако и внутренний вклад в регулирование тоже нужен

У Украины нет достаточно мощных трансформаторов для быстрого восстановления энергосистемы и финансов и их мгновенного приобретения. По мнению бывшего министра энергетики, а ныне главы общественного союза "Всеукраинская энергетическая ассамблея" Ивана Плачкова, это одна из самых больших проблем касаемо быстрого возобновления энергоснабжения после регулярных массированных обстрелов россиян.

Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". По его словам, наше государство действительно нуждается в мощных трансформаторах, в приобретении которых может таиться еще один неудобный момент – не все из них подходят для нашей отечественной системы.

К примеру, техника из Болгарии не будет работать на украинских предприятиях. Хотя есть и другие страны, которые могут оказать поддержку, включая Литву и Азербайджан.

"Проблему я вижу в другом. Во-первых, новые мощные трансформаторы производятся долго, а резервы уже исчерпаны. Во-вторых, у облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов, потому что растут неплатежи за свет", — объясняет Иван Плачков.

По его убеждению, в таком случае должно помочь государство. Для этого, считает эксперт, у власти должна явиться должность вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса. Это поможет создать полноценную координацию государственной политики в энергетике, чтобы "Нафтогаз" и другие энергетические компании подчинялись какому-нибудь единому координатору.

Полную версию интервью с эксминистром читайте на сайте: "Долги за электричество растут. У облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов", — Иван Плачков

Ранее "Телеграф" рассказывал, как западные союзники собираются помочь Украине пройти из-за длительных блекаутов и других проблем с энергетикой из-за регулярных российских ракетных ударов. Отдельные итоги удалось подвести после заседания так называемого "энергетического Рамштайна".