Краще не стає: українців засмутили новинами про електрику

Причиною проблем зі світлом може бути відкладений попит

В Україні залишається суттєвий дефіцит електроенергії, а тому, швидше за все, в середу очікувані обмеження будуть такими ж, як і у вівторок.

Як повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, зараз спостерігається ситуація, коли попри економію та потепління обсяги споживання не падають.

"Чому так? Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було", — написав він.

За його словами, це нормальна ситуація, і зі збільшенням лімітів Укренерго впаде і відкладений попит.

Водночас він підкреслив, що поки що невідомо, чи зможе Україна завтра утриматися в лімітах, оскільки нинішніх явно недостатньо для того, щоб перейти від екстрених відключень до планових.

Як повідомлялося раніше, після нещодавніх обстрілів української енергосистеми міністр енергетики Герман Галущенко після цього заявив, що найближчими днями будуть важкими.

Подібним прогнозом також поділилися у ДТЕК, зазначивши, що мешканцям доведеться зіткнутися не лише з плановими відключеннями, а й з аварійними.