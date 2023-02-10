Россияне ударили по критическому объекту Харькова: что известно

Российские оккупанты совершают очередную ракетную атаку на украинские города. Примерно в 10 часов утра в Харькове был зафиксирован "прилет".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

По его словам, враг ударил по критической инфраструктуре города. Вместе с тем мэр добавил, что сегодня в связи с этой ситуацией могут быть перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.

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