Россияне ударили по критическому объекту Харькова: что известно
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Российские оккупанты совершают очередную ракетную атаку на украинские города. Примерно в 10 часов утра в Харькове был зафиксирован "прилет".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
По его словам, враг ударил по критической инфраструктуре города. Вместе с тем мэр добавил, что сегодня в связи с этой ситуацией могут быть перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.
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