У Києві уламки ракети впали на будинок: подробиці від Кличка

Про потерпілих інформації поки що немає

ППО збило російську ракету над Києвом, під час ракетної атаки, яка зараз триває в Україні. Уламки впали в зону, де мешкають цивільні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі:

- Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях, — йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 7 поранених через попадання ракети в об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні зранку вже були влучання по Харкову та Запоріжжю. Є повідомлення про вибухи на Хмельниччині, Вінниччині, Львові та Івано-Франківщині. В останніх двох регіонах повідомили про роботу ППО. У Хмельницькому попереджають перебої з електроенергією. У телеграм-каналах повідомляють про невідому, але значну кількість ракет на заході України.