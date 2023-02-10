Росіяни вдарили по критичному об’єкту Харкова: що відомо

Про жертв та постраждалих інформації немає

Російські окупанти здійснюють чергову масовану атаку по українських містах. Один із "прильотів" був зафіксований у Харкові. Стали відомі перші подробиці події.

Так, 10 лютого, приблизно о 10 годині ранку в Харкові пролунав вибух. Як з’ясувалося, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

Водночас мер попередив городян, що сьогодні через цю ситуацію можуть відбуватися перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Зазначимо, що голова ОВА Олег Синегубов інформував про те, що в ніч проти 10 лютого на Харківщині пролунало близько десяти вибухів. У деяких районах після цього були проблеми з енергопостачанням. На місцях уже працюють спеціалісти. Інформації про жертв чи постраждалих, на щастя, не надходило.

В ефірі телемарафону він повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу близько 150 тисяч абонентів у Харкові залишаються без електроенергії. Роботи з відновлення електроживлення продовжуються. Співробітники ДСНС ліквідують наслідки атаки окупантів.

Водночас Синєгубов інформує про те, що внаслідок останнього удару, який стався приблизно о 10:30 у Харківському районі, семеро людей отримали поранення. З них двоє перебувають у тяжкому стані. Докладніша інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 лютого під час масованої атаки у Києві пролунав вибух. Мер міста Віталій Кличко повідомив перші подробиці. За його словами, ракетні уламки впали на дім.