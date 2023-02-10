"Ракетний бліцкриг провалився": у розвідці розповіли, чого намагалися досягти росіяни

У росіян ще багато застарілої зброї

Ракетні атаки, які росіяни завдають по Україні, продовжуватимуться, однак їх план — "ракетний бліцкриг" провалився. Кількість високоточної зброї в окупантів стрімко зменшується, а можливості поповнювати запаси у належних кількостях вони не мають.

Про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Так, за даними української розвідки після провалу першого бліцкригу – спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари "ракетного бліцкригу". Його задум мав на меті швидке виведення з ладу української енергосистеми, руйнування громадського опору, а також спробу викликати нову хвилю біженців.

"Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у путіна – у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, незважаючи на величезні втрати – незважаючи на свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався", — Зазначили в ГУР.

Також у ГУР додали, що при тому, що ракетні атаки росіян продовжуватимуться тому, як у них ще багато застарілого озброєння, їхній "ракетний бліцкриг" уже втратив сенс, тому що українська енергосистема вистояла.

"У країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами", — розповіли в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 10 лютого російські окупанти здійснили атаку ракетами та дронами на енергетичну інфраструктуру України.

Також ми повідомляли, що Кім жорстко потролив росіян під час чергового масованого обстрілу.