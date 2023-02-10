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Із дітьми та собаками: тисячі киян ховаються у метро через ракетну атаку (ексклюзивні фото)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Кияни ховаються від ракет на станції метро Новина оновлена 10 лютого 2023, 11:28
Кияни ховаються від ракет на станції метро. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Під час масованої ракетної атаки станції метро слугують укриттям для багатьох киян.

В п'ятницю, 10 лютого, з самого ранку по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами.

На 11:00 годину відомо про вибухи у Києві, Харкові, Одеській, Миколаївській, Полтавській та Кривому Розі — працює ППО.

Українців просять зберігати спокій та перебувати в укриттях. Слід відзначити, що для багатьох саме метро стало надійним укриттям.

Як кияни чекають відбою тривоги у підземці, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

На станціях Київського метрополітену громадяни перебувають з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. В метро спускаються люди різного віку, але всі спокійні і зібрані. Здебільшого всі переглядають телефони та чекаю відбою повітряної тривоги.

Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Кияни ховаються у метро
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Люди чекають відбою повітряної тривоги
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Домашні улюбленці теж спускаються в підземку
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Цей красень заснув
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Люди сидять на сходах станції метро
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Серед людей - багато малечі
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Багато хто вмостився на підлозі
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро
Кияни зазаирають в телефони та планшети
Ракетна атака на Київ 10.02.2023 - люди ховаються на станціях метро

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, за даними Укренерго, росіяни поцілили по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Влучання призвели до перебоїв з електропостачанням.

Крім того, в Голосіївському районі Києва уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку.

Теги:
#Метро #Ракетна атака #Київ