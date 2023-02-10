Із дітьми та собаками: тисячі киян ховаються у метро через ракетну атаку (ексклюзивні фото)

Під час масованої ракетної атаки станції метро слугують укриттям для багатьох киян.

В п'ятницю, 10 лютого, з самого ранку по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами.

На 11:00 годину відомо про вибухи у Києві, Харкові, Одеській, Миколаївській, Полтавській та Кривому Розі — працює ППО.

Українців просять зберігати спокій та перебувати в укриттях. Слід відзначити, що для багатьох саме метро стало надійним укриттям.

Як кияни чекають відбою тривоги у підземці, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

На станціях Київського метрополітену громадяни перебувають з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. В метро спускаються люди різного віку, але всі спокійні і зібрані. Здебільшого всі переглядають телефони та чекаю відбою повітряної тривоги.

Кияни ховаються у метро

Люди чекають відбою повітряної тривоги

Домашні улюбленці теж спускаються в підземку

Цей красень заснув

Люди сидять на сходах станції метро

Серед людей - багато малечі

Багато хто вмостився на підлозі

Кияни зазаирають в телефони та планшети

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, за даними Укренерго, росіяни поцілили по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Влучання призвели до перебоїв з електропостачанням.

Крім того, в Голосіївському районі Києва уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку.