Правительство Молдовы подало в отставку: президент ищет нового премьера

Президент Молдовы поблагодарила Гаврилицу за проделанную работу

Правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей объявило, что подает в отставку. Об этом сама Гаврилица заявила на пресс-конференции. Эту информацию уже подтвердила и президент Майя Санду.

Об этом пишет Украинская правда.

"После полутора лет пребывания в должности пришло время объявить о моей отставке<…>Если бы у правительства Молдовы было бы дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились намного больше", — заявила премьер.

На пресс-конференции Гаврилица рассказала о кризисе беженцев, с которым удалось справиться правительству, компенсации расходов граждан на газ и электричество, начале строительства новых ЛЭП, привлечении новых инвестиций в Молдову, сдачу в эксплуатации дорог и мостов и другие реформы. И, самое важное, по словам премьера, — Молдова получила статус страны-кандидата в ЕС.

"Мне выпала честь быть премьером Молдовы. <…> Я верю в Молдову, в людей этой страны и в то, что у нас все получится. <…> Призываю вас быть сплоченными. Молдова будет страной, которой все мы будем гордиться", — добавила премьер в завершении своей речи.

Информацию об отставке премьера Гаврилицы прокомментировала и президент Молдавии Майя Санду. Она поблагодарила её "за огромную жертву и усилия, направленные на то, чтобы возглавить страну во время стольких кризисов".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства. Спасибо большое, Наталья!", — сказала Санду.

Также президент сообщила, что уже вскоре начнет искать нового главу правительства.

"В соответствии с юридическими процедурами, после отставки премьер-министра, я проведу консультации с парламентскими фракциями и впоследствии назначу кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова", — сообщила Санду.

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