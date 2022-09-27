Медіаексперт Тетяна Попова розповіла, чому у росіян нічого не вийде з Молдовою

Останнім часом неспокійно у Молдові. За словами президента Маї Санду, російський "Газпром" може припинити постачати газ до країни з 1 жовтня. А у столиці – Кишиневі – популістська партія "Шор" організовує (явно під дудку Кремля) антиурядові протести.

Треба розуміти, що якби росія змогла пробити через Україну сухопутний коридор до Придністров’я, то ситуація в Молдові була б практично вирішена. Кремль спробував повернути її під свій вплив, змістивши прозахідне керівництво країни. Але ЗСУ поламали російські плани на тому напрямі. Отже, фізичної анексії Молдови в рф не вийде. Але вона може через своїх агентів впливу, підкуплених політиків, бізнесменів "каламутити" мітинги, підігрівати невдоволення, намагатися розколоти суспільство.

Але, враховуючи агресивну війну росії в Україні, ніхто до рф позитивно вже не ставиться. Навіть із тих, хто ще недавно ставився. Зокрема у Молдові.

Подивіться заяви того ж казахського президента Токаєва з приводу невизнання "ЛДНР", "референдумів" тощо. На заяви тієї ж Монголії, яка заявляє, що росія веде нечесну, нічим не обґрунтовану війну в Україні, і запропонувала бурятам, тувинцям і калмикам рятуватися від мобілізації в Монголії.

Тобто навіть країни, які раніше позитивно ставилися до росії, цей позитивний настрій втрачають з великою швидкістю.

Тому я не думаю, що росії вдасться зробити в Молдові переворот. Знову ж таки, якщо не буде допущено серйозних помилок з боку офіційного Кишинева. Якщо такі помилки будуть, максимум, на що може розраховувати Кремль, – це перевибори в Молдові. Але навіть у цих перевиборах навряд чи зможе перемогти проросійська партія – через те, що рф робить на території України, а також через стрімке ослаблення позицій країни-агресора на світовій арені.