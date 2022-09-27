Медиаэксперт Татьяна Попова рассказала, почему у россиян ничего не выйдет с Молдовой

В последнее время неспокойно в Молдове. По словам президента Майи Санду, российский "Газпром" может прекратить поставлять газ в страну с 1 октября. А в столице – Кишиневе – популистская партия "Шор" организовывает (явно под дудку Кремля) антиправительственные протесты.

Надо понимать, что если бы россия смогла пробить через Украину сухопутный коридор к Приднестровью, то ситуация в Молдове была бы практически решенная. Кремль попытался бы вернуть ее под свое влияние, сместив прозападное руководство страны. Но ВСУ поломали российские планы на том направлении. Так что физической аннексии Молдовы у рф не выйдет. Но она может через своих агентов влияния, подкупленных политиков, бизнесменов "мутить" митинги, подогревать недовольство, пытаться расколоть общество.

Но, учитывая агрессивную войну россии в Украине, никто к рф позитивно уже не относится. Даже из тех, кто еще недавно относился. В том числе в Молдове.

Посмотрите на заявления того же казахского президента Токаева по поводу непризнания "ЛДНР", "референдумов" и прочего. На заявления той же Монголии, заявляющей, что рф ведет нечестную, ничем не обоснованную войну в Украине, и предложившей бурятом, тувинцам и калмыкам спасаться от мобилизации в Монголии.

То есть даже страны, которые ранее позитивно относились к россии, этот позитивный настрой утрачивают с большой скоростью.

Поэтому я не думаю, что рф удастся совершить в Молдове переворот. Опять же, если не будет допущено серьезных ошибок со стороны официального Кишинева. Если такие ошибки будут, максимум, на что может рассчитывать Кремль, – это перевыборы в Молдове. Но даже в этих перевыборах вряд ли сможет победить пророссийская партия – по причине всего того, что рф делает на территории Украины, а также – стремительного ослабления позиций страны-агрессора на мировой арене.