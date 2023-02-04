"Деградація та сморід": у Молдові дуже жорстко пройшлися по лаврову

Коректних слів для того, аби описати поведінку глави мзс рф Гросу не підбирав

Очільник російського міністерства закордонних справ сергій лавров своїми останніми заявами серед яких і абсурдне порівняння росіян із жертвами Холокосту, демонструє серйозну деградацію його публічної поведінки.

Як повідомляє телеканал TVR MOLDOVA, таку інформацію озвучив речник парламенту Молдови Ігор Гросу, зазначивши, що путінський поплічник уособлює в собі нескінченну кількість "гнилого шовінізму і імперіалізму, який буквально смердить смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі".

"З антропологічної точки зору, заяви сергія лаврова знаходяться на серйозному рівні деградації публічної поведінки по відношенню до країни, з боку дипломата", — наголосив Гросу.

Крім того, на думку спікера, лавров на систематичній основі нехтує елементарними нормами спілкування і головне питання, яке йому потрібно задати — для чого окупаційні війська росії стирають з лиця землі мирні українські селища.

"Вони діють професійно — така відповідь від високопосадовця і не в останню чергу рф — чудово. Весь цивілізований світ повинен звертати увагу на такі сповзання, на таку деградацію", — пояснив він.

Голова парламенту Молдови переконаний, що усі заяви з боку очільника російського мзс несуть в собі реальну небезпеку, котра дуже чітко відображається на Україні, мовляв, це не класична битва між двома країнами, адже те, що російські війська роблять з критичною інфраструктурою та житловими будинками мирної держави — це варварська поведінка і реальна проблема для всієї цивілізованої світової спільноти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава мзс росії сергій лавров припустив, що саме Молдова може стати "новою Україною". До таких висновків його, вочевидь, підштовхнула позиція кількох молдовських політиків щодо Придністров'я, яке пропонують "демілітаризувати військовим шляхом".