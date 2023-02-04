"Деградация и вонь": в Молдове очень жестко прошлись по лаврову

Корректных слов для того, чтобы описать поведение главы мид рф Гросу не подбирал

Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров своими последними заявлениями среди которых и абсурдное сравнение россиян с жертвами Холокоста, демонстрирует серьезную деградацию его публичного поведения.

Как сообщает телеканал TVR MOLDOVA, такую информацию озвучил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, отметив, что путинский приспешник олицетворяет в себе бесконечное количество "гнилого шовинизма и империализма, буквально воняющего смертью, кровью, страданиями, селами, стертыми с лица земли".

"С антропологической точки зрения, заявления сергея лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране, со стороны дипломата", — подчеркнул Гросу.

Кроме того, по мнению спикера, лавров на систематической основе пренебрегает элементарными нормами общения и главным вопросом, который ему нужно задать — зачем оккупационные войска россии стирают с лица земли мирные украинские поселки.

Они действуют профессионально — такой ответ от высокопоставленного чиновника и не в последнюю очередь рф — прекрасно. Весь цивилизованный мир должен обращать внимание на такие сползания, на такую деградацию", — пояснил он.

Глава парламента Молдовы убежден, что все заявления со стороны главы российского мида несут в себе реальную опасность, которая очень четко отражается на Украине, мол, это не классическая битва между двумя странами, ведь то, что российские войска делают с критической инфраструктурой и жилыми домами мирного государства — это варварское поведение и реальная проблема для всего цивилизованного мирового сообщества.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава МИДа России Сергей Лавров предположил, что именно Молдова может стать "новой Украиной". К таким выводам его, очевидно, подтолкнула позиция нескольких молдавских политиков по отношению к Приднестровью, которое предлагают "демилитаризовать военным путем".