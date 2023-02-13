"Будут атаковать": военный эксперт о планах россиян и ожиданиях Украины от нового "Рамштайна"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник Влад Волошин в интервью "Телеграфу" дал прогноз ситуации на фронтах

Россияне активно атакуют позиции ВСУ в ряде областей, особые усилия сосредоточив на Донбассе. Силы обороны Украины держат позиции, а власти надеются, что намеченная на 14 февраля девятая встреча в формате "Рамштайн" окажется плодотворной в рамках поставок ВСУ бронетехники, ракет и авиации.

Чего в ближайшее время ожидать на фронтах, включая дипломатический, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Конечно, большие надежды мы возлагаем на новое заседание формата "Рамштайн", которое анонсировано на 14 февраля. Группы государств, которые поддерживают Украину в ее борьбе против рф, будут обсуждать военную помощь нашей стране. Думаю, конкретизируют те или иные позиции, в том числе по бронетехнике, по дальнобойным ракетам. Возможно, что-то прояснится по боевой авиации. Президент Украины на прошлой неделе совершил весьма продуктивный визит в ряд европейских стран. И это, скорее всего, окажет свое влияние на решения, которые примут в группе "Рамштайн". Предполагаю, некие предварительные договоренности уже есть. Теперь их просто озвучат", – поясняет Влад Волошин.

При этом, подчеркивает он, не обязательно озвучат все образцы вооружений и всё их количество. Идет война, противнику о многом лучше узнавать постфактум, отмечает эксперт. Он напоминает, что в январе по итогам 8-го заседания "Рамштайна" не было сказано о массовых поставках танков в Украину.

Однако уже на следующей неделе Германия дала "добро" на "Леопарды", а потом номенклатура танков, которые получат ВСУ, стала еще шире.

Не следует исключать, считает полковник, что нечто подобное будет с авиацией.

"Что касается ситуации на линии фронта, то на некоторых направлениях она явно обострилась. В районах Купянска, Сватово, Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки значительно увеличилось количество ударов, боестолкновений. Активность противника серьезно возросла. И во время заседания "Рамштайна", да и вообще на этой неделе, еще более возрастет, – прогнозирует Влад Волошин. – Вырастет количество обстрелов и на других направлениях. Под ударами окажутся населенные пункты не только на прифронтовой территории (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, Харьковская области), но и расположенные близ украинско-российской границы (особенно касается Сумской и Харьковской областей). Вероятны также новые ракетные удары, атаки беспилотниками по тыловым городам и объектам энергетической инфраструктуры. По типу того, что мы пережили 10 февраля.

Противник пытается вскрыть нашу систему ПВО и ПРО. Чтобы, когда начнет действительно новое широкомасштабное наступление (пока это, скорее, массированные атаки на отдельных участках фронта) – подавить их. И использовать авиацию. А она в этой войне еще не сыграла своей роли. Учитывая, что руководит российской группировкой вновь генерал Герасимов, он пустит в ход все имеющиеся силы и средства. Как сделал это 24 февраля 2022-го".

По словам полковника, россия еще не использовала все возможности ракетных ударов, бережет те же гиперзвуковые "Кинжалы". И нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно она применит их в комплексе с другими ракетами и атакой дронов.

"Будет продолжаться передислокация российских войск, создание ударных группировок на определенных направлениях, – уверен Влад Волошин. – Да, рф потеряла и продолжает терять элитные части, десант, спецназ. Но она создает мощные мотострелковые подразделения. Имеет в наличии и боевую технику, и личный состав в немалом количестве. Так что формирование агрессором новых ударных группировок продолжается. И нас ждут напряженные недели и месяцы. Задача Украины – выстоять в оборонительных боях, максимально обескровить противника и нанести свой разительный контрудар (используя, в том числе, новое вооружение), когда для этого будут созданы максимально благоприятные условия".