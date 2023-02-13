Нужны бронетехника, ракеты и авиация: у Зеленского обозначили потребности ВСУ – их озвучат на "Рамштайне"

Украинские военные должны иметь все необходимое для перехвата инициативы в войне

На следующей встрече союзников в формате "Рамштайн", которая должна состояться во вторник, 14 февраля, страны-партнеры, как ожидается, объявят о количестве танков для Украины и сроках их предоставления.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Рамштайн" – это такой аналитический центр, где все могут обсудить наступающий этап войны. Сегодня у нас этап войны о перехвате инициативы прежде всего", — заявил он.

Подоляк отметил, что рф накопила свой окончательный ресурс — речь идет о многих мобилизованных. Они не столько подготовлены, как те, которые вторгались на нашу территорию год назад, но их очень много.

"Вторая составляющая – это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая – артиллерия, которую тоже Россия подогнала отовсюду. Поэтому на "Рамштайне" будет проговаривать, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому", – отметил советник Ермака.

Для отражения удара русских захватчиков, считает Подоляк, Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это, по его словам, будет обсуждено на встрече в формате "Рамштайн", которая запланирована на вторник, 14 февраля. Кроме того, ожидается, что страны-партнеры объявят на ней о количестве танков для Украины и сроках их поставки.

Также есть надежды, что в ходе встречи "Рамштайн-9" союзники могут только согласовать определенные детали и официально объявить свою позицию относительно поставок самолетов – скорее всего, ими могут стать истребители F-16.

Напомним, что ранее Подоляк заявил, что украинским защитникам необходимо уничтожать по 5 тысяч оккупантов ежедневно, чтобы выйти на процесс финализации войны.