В период с 2018 по 2021 год мужчина работал над строительством Ту-160 в россии

Инженер из российского города Казань, ранее работавший на заводе по производству российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, сбежал в Штаты и попросил убежища. Он также предложил раскрыть некоторые военные секреты россии.

В конце декабря 2022 года мужчина вместе со своей семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешение на въезд. Он объяснил, что боится преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку Алексея Навального. Об этом пишет Yahoo News, ссылаясь на несекретный отчет Службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов Америки.

Россиянин рассказал, что ранее он работал инженером на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани. В период с 2018 по 2021 год он работал над строительством Ту-160. Затем он предложил раскрыть "некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов рф".

Уже к середине января мужчину признали заслуживающим доверия и потенциально интересным для США. Потому, как информирует правительственные чиновники, его передали в ФБР для проведения допроса.

В то же время авторы материала находят странным тот факт, что в несекретном отчете были указаны персональные данные беглеца из рф. Также раскрывается общественности и намерения мужчины выдать военные секреты россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сбежавший из россии москвич Алексей Гусев спрогнозировал гражданскую войну в стране и назвал российского диктатора путина х**лом.