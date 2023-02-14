Інженер із Казані втік у США і просить притулку: готовий розкрити таємниці російської зброї

У період з 2018 по 2021 рік чоловік працював над будівництвом Ту-160 у росії

Інженер із російського міста Казань, який раніше працював на заводі з виробництва російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, втік до Штатів та попросив притулку. Він також запропонував розкрити деякі військові секрети росії.

Наприкінці грудня 2022 року чоловік разом зі своєю родиною приїхав на броньованому позашляховику до кордону США та Мексики та попросив дозвіл на в’їзд. Він пояснив, що боїться переслідувань за участь в антипутінських протестах на підтримку Олексія Навального. Про це пише Yahoo News, посилаючись на несекретний звіт Служби митного та прикордонного контролю Сполучених Штатів Америки.

Росіянин розповів, що раніше він працював інженером на заводі з виробництва літаків "Туполєв" у Казані. У період з 2018 до 2021 року він працював над будівництвом Ту-160. Потім він запропонував розкрити "деякі з найбільш ретельно охоронюваних військових секретів Росії".

Вже до середини січня чоловіка визнали заслуговує на довіру і потенційно цікавим для США. Тому, як повідомляють урядовці, його передали до ФБР для проведення допиту.

Водночас автори матеріалу вважають дивним той факт, що в несекретному звіті були вказані персональні дані втікача з рф. Також розкривається громадськості й наміри чоловіка видати військові секрети росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що москвич Олексій Гусєв, що втік з росії, спрогнозував громадянську війну в країні та назвав російського диктатора путіна х**лом.