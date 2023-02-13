З манікюром і не в окопі. Син соловйова насолоджується "сильно переоціненим життям" у Лондоні

Данило працює моделлю у Британії, поки батько задурює голови росіянам

Син путінського пропагандиста володимира соловйова Данило працює моделлю у Лондоні та позує з красивим манікюром та у нестандартних для росії образах, поки його батько задурює мізки землякам, закликаючи чоловіків-росіян йти вмирати в Україну та не втрачає можливості покритикувати "загниваючий Захід".

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Як виглядає Данило соловйов

Минулого року соцмережі сміялися з того, що критик всього західного виявися володарем вілли на озері Комо в Італії. Зараз з’ясувалося, що його син Данило обрав для життя Лондон, який пропагандист одного разу навіть закликав бомбардувати.

В інтернеті поширили фотографії 21-річного Данила Соловйова, який позує на камеру із яскравою зачіскою, манікюром та макіяжем. Користувачі Twitter пожартували, що він міг підписати контракт із модельним агентством.

Данилосоловйов

На одній з архівних світлин хлопець доповнив свій образ шубою та капелюхом з вуаллю. Соловйов-молодший має досить великий набір аксесуарів, сережки, кільця.

Яскравий образ сина попагандиста не вписується у стандарти "скрєпів"

Про нього відомо не багато, але він працював фотомоделлю у одній й престижних перукарень у Москві з назвою "Контора Владислава Лісовця". Це салон, популярний серед російського бомонду, серед його клієнток Крістіна Орбакайте.

Син соловйова знімався у рекламі салону краси

Син соловйова знімався у рекламі салону краси

Володимир Соловйов має вісім дітей, включаючи ще двох синів призовного віку, але вони, очевидно, на фронт не поспішають. Старший син соловйова, 34-річний Олександр, також живе у Лондоні. Там він навчався з 18 років на режисера.

Старший син пропагандиста

У соцмережах вже відреагували на новину та створили фотожаби, на яких син соловйова зображений в ролі мобілізованого до російської армії:

Фотожаби про армію для сина пропагандиста

Українці у соцмережах порівнюють Данила з полоненим "чмонею"

Грізний яструб війни лише на словах

Патріотизм до батьківщини у російського пропагандиста володимира соловйова виглядає небезпечно рішуче. Але лише на словах.

Схема ток-шоу зазвичай так: пропагандист обирає якусь із новин про війну і додає трохи емоцій та закликів "знищити ворогів". Лунають рішучі заклики, де зустрічається ефемерне "ми" ("ми маємо захопити/знищити") без уточнення хто саме це втілюватиме:

"Ми повинні увійти до Берліна і не виходити звідти ніколи. Поставив свою версію колісних танків Макрон, отже ми маємо увійти до Парижа", — сказав соловйов у перед Рамштайном, де вирішувалося питання про надання Україні німецьких танків Leopard.

На початку січня соловйов закликав росіян не боятися смерті та сказав, що "життя сильно переоцінене":

"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ми ж у рай потрапимо!", — заявив Соловйов.

При цьому він зазначив, що сам сподівається потрапити до Раю.

А ось фрагмент, де пропагандист обурюється, що призовники не перебувають на лінії фронту війні з росії проти України. Як аргумент він додає, що росія нібито воює з НАТО та йде "вітчизняна війна".

"Чому наші призовники не мають змоги брати участі у бойових діях? Вони не готові, а через пів року вони будуть готовими?.. Ах, що скажуть матері? Матері скажуть, що їхній син виконує священний обов'язок", — сказав соловйов.

Він також бідкається, що велика кількість чоловіків демобілізується замість того, щоб йти на війну.

А минулого року він взагалі пропонував розстрілювати тих росіян, які відступають та тікають від ЗСУ.

А минулого року він взагалі пропонував розстрілювати тих росіян, які відступають та тікають від ЗСУ.

"Розстріли, військово-польові суди та трибунали мають діяти в армії. Боягузи повинні мати можливість кров'ю спокутувати свою провину", — сказав Соловйов.

Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти запустили "мотиваційний" ролик, який висміює чоловіків, які виїхали за межі росії після початку часткової мобілізації. Тих, хто поїхав, називають "хлопчиками", а їхніх менш кмітливих земляків — "справжніми чоловіками".