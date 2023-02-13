З манікюром і не в окопі. Син соловйова насолоджується "сильно переоціненим життям" у Лондоні
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Данило працює моделлю у Британії, поки батько задурює голови росіянам
Син путінського пропагандиста володимира соловйова Данило працює моделлю у Лондоні та позує з красивим манікюром та у нестандартних для росії образах, поки його батько задурює мізки землякам, закликаючи чоловіків-росіян йти вмирати в Україну та не втрачає можливості покритикувати "загниваючий Захід".
Розповідаємо про це детальніше:
Як виглядає Данило соловйов
Минулого року соцмережі сміялися з того, що критик всього західного виявися володарем вілли на озері Комо в Італії. Зараз з’ясувалося, що його син Данило обрав для життя Лондон, який пропагандист одного разу навіть закликав бомбардувати.
В інтернеті поширили фотографії 21-річного Данила Соловйова, який позує на камеру із яскравою зачіскою, манікюром та макіяжем. Користувачі Twitter пожартували, що він міг підписати контракт із модельним агентством.
На одній з архівних світлин хлопець доповнив свій образ шубою та капелюхом з вуаллю. Соловйов-молодший має досить великий набір аксесуарів, сережки, кільця.
Про нього відомо не багато, але він працював фотомоделлю у одній й престижних перукарень у Москві з назвою "Контора Владислава Лісовця". Це салон, популярний серед російського бомонду, серед його клієнток Крістіна Орбакайте.
Володимир Соловйов має вісім дітей, включаючи ще двох синів призовного віку, але вони, очевидно, на фронт не поспішають. Старший син соловйова, 34-річний Олександр, також живе у Лондоні. Там він навчався з 18 років на режисера.
У соцмережах вже відреагували на новину та створили фотожаби, на яких син соловйова зображений в ролі мобілізованого до російської армії:
Грізний яструб війни лише на словах
Патріотизм до батьківщини у російського пропагандиста володимира соловйова виглядає небезпечно рішуче. Але лише на словах.
Схема ток-шоу зазвичай так: пропагандист обирає якусь із новин про війну і додає трохи емоцій та закликів "знищити ворогів". Лунають рішучі заклики, де зустрічається ефемерне "ми" ("ми маємо захопити/знищити") без уточнення хто саме це втілюватиме:
"Ми повинні увійти до Берліна і не виходити звідти ніколи. Поставив свою версію колісних танків Макрон, отже ми маємо увійти до Парижа", — сказав соловйов у перед Рамштайном, де вирішувалося питання про надання Україні німецьких танків Leopard.
На початку січня соловйов закликав росіян не боятися смерті та сказав, що "життя сильно переоцінене":
"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ми ж у рай потрапимо!", — заявив Соловйов.
При цьому він зазначив, що сам сподівається потрапити до Раю.
А ось фрагмент, де пропагандист обурюється, що призовники не перебувають на лінії фронту війні з росії проти України. Як аргумент він додає, що росія нібито воює з НАТО та йде "вітчизняна війна".
"Чому наші призовники не мають змоги брати участі у бойових діях? Вони не готові, а через пів року вони будуть готовими?.. Ах, що скажуть матері? Матері скажуть, що їхній син виконує священний обов'язок", — сказав соловйов.
Він також бідкається, що велика кількість чоловіків демобілізується замість того, щоб йти на війну.
А минулого року він взагалі пропонував розстрілювати тих росіян, які відступають та тікають від ЗСУ.
А минулого року він взагалі пропонував розстрілювати тих росіян, які відступають та тікають від ЗСУ.
"Розстріли, військово-польові суди та трибунали мають діяти в армії. Боягузи повинні мати можливість кров'ю спокутувати свою провину", — сказав Соловйов.
Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти запустили "мотиваційний" ролик, який висміює чоловіків, які виїхали за межі росії після початку часткової мобілізації. Тих, хто поїхав, називають "хлопчиками", а їхніх менш кмітливих земляків — "справжніми чоловіками".