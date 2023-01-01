"Радість від перемог": сумний соловйов на "Блакитному вогнику" насмішив мережу

Російський пропагандист у новорічному привітанні наговорив на статтю. Він назвав події в Україні війною, що в росії заборонено законом

Російський топ-пропагандист володимир соловйов на "Блакитному вогнику" засвітився у компанії російських військових. Судячи з фото, яке потрапило до мережі, чоловікам не до вподоби припали пісні, які родом із СРСР.

Знімком, що розсмішив українців, поділилися у соціальній мережі.

На кадрі видно, як пропагандист соловйов сидить у компанії трьох чоловіків у парадній військовій формі армії рф, які обвішані медалями. Пізніше стали відомі їхні імена: полковник Олександр Білоглазов, перший заступник командувача ЦВО національної гвардії рф генерал-майор Віктор Індик та генерал-лейтенант перший заступник командувача СКОВ національної гвардії рф Алібек Делімханов.

На обличчях усіх чотирьох читається вираз смертельної нудьги від того, що відбувається. Фото потрапило до рубрики "Нестримних веселощів".

Коментатори добре посміялися з рупора кремля та його компанії.

"Ми не так уявляли радість від перемог".

Коли запросили, та сказали приходити зі своїм.

На мою думку, вони заздалегідь ховають 23-й рік.

Настане час, коли в росії буде соромно носити військову форму та медальки.

Хтось також приробив до їхніх фото жалобні рамки.

володимир соловйов на "Блакитному вогнику"

До речі, під час новорічного концерту володимир соловйов сказав вітальну промову і не оминув тему війни в Україні. Він побажав, щоб усі побажання справдилися і на всю країну назвав так звану "СВО" війною, що власне потрапляє під статтю в росії.

"Мені б дуже хотілося, щоб усі ваші побажання справдилися, щоб у світі був спокій та щастя, тільки не завжди наші побажання збуваються. Мої думки зараз не за святковим столом, а з тими, хто зараз на фронті та з їхніми рідними, які відпустили своїх близьких на цю війну. Ми воюємо за право жити і бути собою. Добре було б, щоб хлопці, які зараз в окопах, були не там. Але мине час, і вони повернуться. І це буде свято нашої спільної перемоги", — цинічно заявив журналіст.

Нагадаємо, що громадянам росії загрожує кримінальна відповідальність за дискредитацію ВС рф у разі вживання слова "війна" як визначення подій, що відбуваються в Україні.

Військові, які сиділи поряд із Соловйовим, привітали з Новим роком путіна, шойгу та інших воєначальників. Вони побажали їм міцного здоров’я та бадьорості духу, а солдатам, які вбивають українців, подякували за можливість відпочивати та веселитись у росії. Дружинам, батькам та матерям, чиїх рідних забрали воювати в Україну за мобілізацією, побажали дочекатися їх додому, але не уточнили у якому вигляді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на путі подали скаргу до Генпрокуратури. Російського депутата обурило те, що президент назвав війну в Україні війною, що підпадає під статтю про дискредитацію армії країни-агресора.