"Радость от побед": грустный соловьев на "Голубом огоньке" насмешил сеть

Российский пропагандист в новогоднем поздравлении наговорил на статью. Он назвал события в Украине войной, что в рф запрещено законом

Российский топ-пропагандист владимир соловьев на "Голубом огоньке" засветился в компании российских военных. Судя по фото, которое попало в сеть, мужчинам не по душе пришлись песни, родом из СССР.

Снимком, который рассмешил украинцев, поделились в социальной сети.

На кадре видно, как пропагандист соловьев сидит в компании трех мужчин в парадной военной форме армии рф, которые увешаны медалями. Позже стали известны их имена: полковник Александр Белоглазов, первый заместитель командующего ЦВО национальной гвардии рф генерал-майор Виктор Индык и генерал-лейтенант первый заместитель командующего СКОВ национальной гвардии рф Алибек Делимханов.

На лицах всех четверых читается выражение смертельной скуки от происходящего. Фото попало в рубрику "Безудержного веселья".

Комментаторы хорошенько посмеялись с рупора кремля и его компании.:

"Мы не так представляли радость от побед".

Когда пригласили, но сказали приходить со своим.

По-моему, они заранее хоронят 23-й год.

Придет время, когда в рф будет стыдно носить военную форму и медальки.

Кто-то также приделал к их фото траурные рамки.

владимир соловьев на "Голубом огоньке"

К слову, в ходе новогоднего концерта владимир соловьев сказал поздравительную речь и не обошел стороной тему войны в Украине. Он пожелал, чтобы все пожелания сбылись и на всю страну назвал так называемую "СВО" войной, что, собственно, попадает под статью в россии.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все ваши пожелания сбылись, чтобы в мире было спокойствие и счастье, только не всегда наши пожелания сбываются. Мои мысли сейчас не за праздничным столом, а с теми, кто сейчас на фронте и с их родными, которые отпустили своих близких на эту войну. Мы воюем за право жить и быть собой. Хорошо бы, чтобы ребята, которые сейчас в окопах, были не там. Но пройдет время, и они вернутся. И это будет праздник нашей общей победы", — цинично заявил журналист.

Напомним, что гражданам россии грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС рф в случае употребления слова "война" в качестве определения событий, которые происходят в Украине.

Военные, которые сидели рядом с соловьевым, поздравили с Новым годом путина, шойгу и других военачальников. Они пожелали им крепкого здоровья и бодрости духа, а солдатов, которые убивают украинцев, поблагодарили за возможность отдыхать и веселиться в россии. Женам, отцам и матерям, чьих родных забрали воевать в Украину по мобилизации, пожелали дождаться их домой, но не уточнили в каком виде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на путина подали жалобу в Генпрокуратуру. Российского депутата возмутило то, что президент назвал войну в Украине войной, что попадает под статью о дискредитации армии страны-агрессора.