В россии депутат хочет отдать путина под суд: в сети бурная реакция

Россияне взбунтовались после очередного высказывания путина о войне в Украине

В рф хотят, чтобы президента владимира путина привлекли к ответственности за распространение фейков об армии" по причине того, что он во время пресс-конференции впервые назвал войной так называемую "СВО".

Так, муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил, что относительно этой ситуации он обратился в Генпрокуратору рф и к главе МВД, чтобы выступление путина проверили.

"владимир путин назвал войну войной: "Наша цель — закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы путина привлекли за распространение фейков об армии", — написал Юферев.

Отметим, что во время общения с журналистами путин произнес следующую фразу: "Наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот — закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться".

В то же время гражданам россии грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС рф в случае употребления слова "война".

В комментариях под постом депутата его желание привлечь диктатора к ответственности вызвало бурю хейта среди россиян.

Также стоит отметить, что много людей поддержали инициативу депутата.

Напомним, что ранее российский диктатор владимир путин нашел новое оправдание массированным ударам по объектам энергосистемы Украины.